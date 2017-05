Wildschönauer räumten zum Jubiläum ab!

02.05.2017, 11:27 Uhr

Große Leistungsschau der Tiroler Grauviehzüchter im Hochtal

WILDSCHÖNAU. Das war eine mehr als gelungene Veranstaltung am vergangenen Sonntag, dem 30. April, beim “Baschtler-Bauern” in Thierbach. Über 60 Züchter trieben rund 200 Stück Rinder zum 50-jährigen Bestehen des Grauviehzüchterverein Auffach-Wildschönau auf den Prämierungsplatz.Mehr als 500 Zuschauer konnten sich bei prachtvollem Wetter über eine Leistungsschau freuen, die einmal mehr den hohen Stellenwert der Tiroler Grauviehzucht aufzeigte. Aus allen Teilen des Landes kamen die Züchter ins Hochtal und sparten nicht mit Lob für das gelungene Fest, auf das Simon Hörbiger jun. ein halbes Jahr hingearbeitet hatte.

In der „Königsklasse“ wurden folgende Züchter ermittelt:

Insgesamt sechs Vereine beteiligten sich an der Jubiläumsausstellung, der Wildschönauer Stefan Thaler war mit 21 Tieren der zahlenmäßig Stärkste. Die meisten Gruppensiege gingen an die Züchter aus dem Zillertal, eienr Hochburg der Tiroler Grauviehzucht.Schon am Vormittag besuchten BH Christoph Platzgummer und LA Bettina Ellinger die Veranstaltung, am Nachmittag statteten neben vielen Gästen auch Tirols Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Hechenberger, Bezirks-Bauernobmann Johann Gwiggner und Alt-Bgm Peter Riedmann den Ausstellern einen Besuch ab.Josef Hechenberger war sichtlich angetan vom großen Interesse an der Leistungsschau:” Eine großartige Werbung für die Landwirtschaft, genau so müssen wir das machen. Wir zeigen hier der Gesellschaft recht gut auf, welchen Stellenwert die Landwirtschaft und deren hervorragende Produkte für alle hat”.Stark präsentierten sich auch die Wildschönauer Züchter: Chef-Organisator Simon Hörbiger holte ebenso einen Tagessieg, wie der aus Thierbach stammende “Baschtler-Bauer” Stefan Thaler.: "Schwalbe" nach "Artho I", Josef Deng - VZV Zillertal;: "Steffi" nach "Semer", Stefan Thaler - VZV Auffach;: "Miriam" nach "Doldus", Simon Höriger - VZV Auffach;: "Rosi" nach "Dinelo", Martin Sascha - VZV Absam-Thaur-Arzl;"Gesamtsiegerin Kalbinnen": "AT 045.606.228" nach "Diomag", Johannes Mosern - VZV Zillertal;