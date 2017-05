Wirtschaftsbund-Abend rund um Online-Werbung, Presse und PR

04.05.2017, 12:45 Uhr

Bezirksobfrau LA Barbara Schwaighofer begrüßte die Unternehmer aus der Region zum Vortrag des Eigentümers des Internetportals "ZAROnews" Robert Zach. Von ihm bekamen sie Tipps wie Pressearbeit auch im eigenen Geschäft plan- und realisierbar sei und "wie man Presseberichte optimal an Pressemedien verteilt". "Die etablierte Online Presse" halte dabei Leser täglich mit aktuellen Nachrichten und Neuigkeiten auf dem Laufenden. "Die Nachrichtendienste informieren über regionale, nationale und internationale News zu allen möglichen Themen. Der Abend war eine gelungene Mischung aus Information und praktischer Anwendung", so WB-Bezirks-GF Hilde Mader.

Zum Ende der Veranstaltung, die von "Torus-TV" gefilmt wurde, verloste Robert Zach noch einen "Pressebericht". Gewinner Siegfried Hollaus (Fa. Hollaus Aufzüge) freute sich sichtlich, dass sein Los von WB-Obfrau Schwaighofer gezogen wurde. "Es wurde deutlich, dass es für die Unternehmen immer wichtiger wird, die oft ungeahnten Möglichkeiten richtig zu erkennen, die moderne Medien mit sich bringen. Günstige Öffentlichkeitsarbeit ist möglich und kann erfolgsorientiert genutzt werden", meint Schwaighofer. Der Wirtschaftsbund Tirol und Robert Zach zogen ein positives Fazit aus der Veranstaltung."ZAROnews" betriebt sein Onlineportal von der Schweiz aus, als Postanschrift scheint neben zahlreichen weiteren Gesellschaften und Firmen ein Briefkasten in Kufstein auf. Das Unternehmen beschreibt sich als "erfolgreicher Online-PR Service für Unternehmen und Organisationen" sowie als "Partner der Ihnen interessante Leistungen rund um Presse, PR, Medien, Medien-Design, Foto + Film zu günstigen Konditionen realisieren kann".Die im Portal veröffentlichten "Nachrichten" tragen qualitativ hochwertige und objektive Titel wie "Manipulative Berichterstattung der Medienhuren", viele Beiträge dort werden von politisch einschlägigen Webseiten und Blogs übernommen, etwa von der "Identitären Bewegung", "Info Direkt" oder "derwaechter". Einleitende Sätze wie "Der große Volksaustausch und damit verbunden der vorsätzlich herbei geführte Genozid an der deutschen Bevölkerung (...)" (in einem als "Fachpublikation" eingeordneten Artikel) sind bei Durchsicht der Beiträge keine Ausnahme, sondern Programm von " ZAROnews ". Auch "zarobiotec" und die "ZARO-Lightacademy" werden aus selber Hand betrieben. Torus.tv "der alternative TV-Sender mit Herz" behandelt eigenen Angaben zufolge: "Grenzwissen, alternative Energiesysteme, neues Bewusstsein, Hyperraum, Heilmethoden, neue Spiritualität und Themen über dem Tellerrand". Dort finden sich Beiträge wie "Hellsehen selber machen".