Wirtschaftsbund informierte sich über „Sicherheit im Unternehmen“

15.07.2017, 00:30 Uhr

Kirchbichler Ortsgruppe zu Gast beim Samariterbund Tirol, ASB, LKA und AUVA referierten.

KIRCHBICHL (red). Am Donnerstag, dem 11. Mai, veranstaltete die Wirtschaftsbund-Ortsgruppe Kirchbichl, unter Obmann Robert Brändle, einen Unternehmerabend im Zeichen der „Sicherheit im Unternehmen“. Gastgeber war der Samariterbund Tirol.Rund 50 Teilnehmer zeigten das starke Interesse am Thema und auch WB-Bezirksobfrau und VP-Landtagsabgeordnete Barbara Schwaighofer, hob in ihrer Ansprache nochmals hervor, wie wertvoll es sei, sich "im eigenen Unternehmen sicher zu fühlen".

Erster Vortragender war Gerhard Czappek, Geschäftsführer des Samariterbund Tirol. Nach einer kurzen Vorstellung seiner Organisation referierte er über die Wichtigkeit gut ausgebildeter Ersthelfer und die gesetzlich vorgeschriebene Anzahl in Bezug auf die Mitarbeiterzahl im Betrieb. Auch der Defibrillator und dessen rascher Einsatz wurden von Czappek hervorgehoben. Sein Wunsch wäre, dass irgendwann nicht nur jeder Betrieb, sondern auch jeder Haushalt einen Defibrilator hat. "Das ist derzeit natürlich noch Zukunftsmusik, solche Geräte kosten aktuell noch um die 1.000 Euro, aber das wird sich ändern. Ziel muss sein, dass irgendwann neben dem vorschriebenen Feuerlöscher auch ein Defi im Haus ist", so Czappek gegenüber den BEZIRKSBLÄTTERN. Er zeigte sich erfreut, dass sich immer mehr Unternehmen solche Geräte leisten, denn im Notfall sind sie lebensrettend.Auch Ortsobmann Brändle strich diesen Aspekt hervor: "Sehr positiv war, dass die Thematik 'Defi' klipp und klar präsentiert wurde und damit unter den Unternehmern noch mehr Bewusstsein dafür geschaffen werden konnte. Das kann im Betrieb ja Jeden treffen, egal ob Mitarbeiter oder Chef!"Den zweiten Vortrag gestaltete Martin Schretthauser (AUVA), der die Unfallversicherung und ihre Leistungen vorstellte. Sachleistungen, wie Unfallheilbehandlungen und REHA-Maßnahmen sowie Geldleistungen wie Renten, Zuschüsse oder Entgeltfortzahlungen von Seiten der AUVA wurden besprochen.Den Abschluss machte Hans-Peter Seewald vom LKA Tirol. Er berichtete über Einbruch- und Diebstahlschutz sowie über aktuelle Methoden der Internetkriminalität.Im Anschluss an die Vorträge gab es neben Speis und Trank noch eine Führung durch das Betriebsgebäude des Samariterbundes, wobei die beeindruckten Besucher eine Auffrischung in Sachen Rettungskette bekamen.