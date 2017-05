Wörgler KK-Schießstand renoviert

12.05.2017, 14:00 Uhr

Das Vereinslokal beim Luftwaffenstand wurde in Stand gebracht, Schießstand nun mit Videoüberwachung.

WÖRGL (flo). Die elektronische Schießanlage im Luftwaffenstand der Wörgler Schützengilde befindet sich auf dem Gelände der Polytechnischen Schule und wurde bereits vor einigen Jahren auf den neuesten Stand gebracht. Bei der Jahreshauptversammlung am Mittwoch, den 10. Mai berichtete Wörgls Oberschützenmeister Alfred Bauhofer, dass auch das Vereinslokal mit einer Kapazität von rund 80 Personen im selben Gebäude vergangenen Sommer renoviert wurde."Wir haben neue Tische gekauft, der Boden wurde neu verfliest und das gesamte Lokal wurde heller gemacht", erklärt Bauhofer und fügt hinzu, dass sich die Gesamtkosten dafür auf rund 8000 Euro beliefen. Seit der Renovierung herrscht im Lokal striktes Rauchverbot, welches von allen Schützen gut angenommen wurde."Wir haben ungefähr 160 Tage im Jahr aktiven Betrieb wobei die Sommersaison im KK-Stand und die Wintersaison im Luftwaffenstand abgehalten wird", betonte der Oberschützenmeiter weiters.Laufende Investitionen gibt es auch beim KK-Stand und so wurde dort Anfang des Jahres eine Videoüberwachungsanlage installiert um alles besser überwachen zu können und etwaige Vandalenakte zu verhindern. Auch einige Maßnahmen zur Lärmverhinderung beim KK Stand werden heuer umgesetzt und so wurde der Pistolenstand bereits überdacht und auch der 100 Meter Stand soll eine Überdachung erhalten. Weiters wird derzeit auch über eine neue Regelung der Betriebszeiten des KK-Stands nachgedacht.Die diesjährige Schützenscheibe ist Wörgls Tirolerball in Wien gewidmet. Auf ihr abgebildet ist unter anderem auch Bürgermeisterin Hedi Wechner im Dirndl, worüber diese sich sehr freute. Wie jedes Jahr organisierte die Gilde auch wieder zahlreiche große Veranstaltungen, im abgelaufenen Jahr waren es sogar 23. Beim dreitägigen Vereinscup mit 142 teilnehmenden Mannschaften und mit insgesamt 246 Schützen wurden alle bisherigen Rekorde gebrochen. Auch die Durchführung der Bezirksmeisterschaft in der Disziplin Luftpistole mit 70 Teilnehmern sowie der Juniors Cup waren große Erfolge.Weiters absolvierte die Fahnenabordnung der Gilde zehn Ausrückungen wobei der Fähnrich darüber nachdenkt kürzer zu treten und daher die Suche nach einem Nachfolger beginnt. "Auf lange Sicht gesehen ermöglichen uns die rund 20 aktiven Jungschützen den Fortbestand unseres Vereins", freute sich Bauhofer und erklärte, dass die Gilde derzeit insgesamt rund 220 Mitglieder zählt.Bei der Jahreshauptversammlung wurden besonders verdiente Mitglieder geehrt und so wurden der erste Schützenmeister Hubert Aufschnaiter und Ernst Brandstätter für ihre 40-jährige Mitgliedschaft geehrt. Manfred Wimpissinger wurde für seine 50-jährige Mitgliedschaft und Ehrenmitglied Anton Sappl für seine 60-jährige Mitgliedschaft geehrt. Eine besondere Ehre wurde an diesem Abend Schützenrat Armin Huber zuteil: er wurde für seine Verdienste mit dem Bezirksschützen Orden in Gold ausgezeichnet. Kurt Sappl wurde im Vorfeld der Versammlung mit dem Landesschützen Orden in Gold ausgezeichnet.Am 2. Juni findet um 19 Uhr im KK-Stand der Wörgler Schützengilde ein Gemeinschaftsabend für alle Teilnehmer des Tirolerballs statt, wobei jedem Verein zur Erinnerung an dieses Highlight ein Fotobuch übergeben wird.