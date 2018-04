Wörgler Tagungshaus veranstaltete Vortrag über Hildegard von Bingen

21.04.2018, 14:00 Uhr

Hildegard von Bingen war eine beeindruckende und mutige Frau und das zu einer Zeit, in der Frauen kaum Zugang zum öffentlichen Leben hatten. Die Referentin gab einen guten Einblick in Bingens vielfältiges Leben als Theologin, Schriftstellerin, Komponistin, Äbtissin, Naturwissenschaftlerin und Heilkundige.Durch die große Hilfe und Unterstützung vieler Ehrenamtlicher war es möglich, dass viele Interessierte vom Seniorenheim Wörgl daran teilnehmen konnten. Im Anschluss gab es zur Stärkung Kaffee und Kuchen. Am 3. Mai findet eine weitere Veranstaltung statt: Rosi Lochmann, Autorin aus Langkampfen, liest aus ihrem neuen Buch „Im Staub der jungen Jahre“ vor.