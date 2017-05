Zangerl im Tagungshaus zur Arbeitnehmersituation im Land

04.05.2017, 09:45 Uhr

Der AAB Wörgl lud am 27. April zu einem weiteren „PolitDialog“ ins Tagungshaus.

WÖRGL. Unter dem Titel „Die Lage der ArbeitnehmerInnen in Tirol“ referierte Erwin Zangerl, Präsident der Arbeiterkammer Tirol. "Friede, Freiheit, Wohlstand und Sicherheit" sieht der AK-Chef als wichtigste Eckpfeiler für eine funktionierende Gesellschaft. Auch das abnehmende Demokratieverständnis gehöre wieder gestärkt, so Zangerl, die AK werde hier neue Projekte starten, unter anderem eine „Demokratiewerkstätte“. "Wertschätzung kommt vor Wertschöpfung, wir müssen wieder mehr Aufbau- und weniger Abbaugesellschaft sein", ist Zangerl überzeugt. Probleme wie Lohndumping und leistbares Wohnen beschäftigten die Diskussionsteilnehmer besonders."Arbeit muss sich jedenfalls lohnen", waren sich am Ende des Abends alle Anwesenden einig. AAB-Ortsgruppenobmann Johannes Puchleitner bedankte sich bei Zangerl und gab ihm sowie den beiden anwesenden Landtagsabgeordneten, AAB Bezirksobfrau Bettina Ellinger und Heinz Kirchmair, abschließend folgende Bitte mit auf den Weg: „Der Mensch muss weiterhin im Mittelpunkt der Politik stehen!“.