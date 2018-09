Zwei Green Events im Bezirk Kufstein ausgezeichnet

22.09.2018, 13:00 Uhr

"Wintersportcongress April 2018" und "Flying Unicorn Cup Kundl 2018" sind zwei von insgesamt 24 geehrten Green Events in Tirol.

BEZIRK (red). Am Freitag, den 31. August zeichnete das Land Tirol insgesamt 24 "Green Events" aus. Unter den geehrten "Green Events" fanden sich mit "Wintersportcongress April 2018" und "Flying Unicorn Cup Kundl 2018" auch zwei Veranstaltungen aus dem Bezirk Kufstein.Ob Sportveranstaltung, Kongress oder Dorffest – Die Initiative "Green Events Tirol" berät und zertifiziert nachhaltige Veranstaltungen. 2018 wurden bereits über 100 Events beraten. Regionale Verpflegung, Mehrweggeschirr und so gut wie kein Abfall. Drei Merkmale von vielen, die ein "Green Event Tirol" auszeichnen können. Die Initiative von Klimabündnis und Umwelt Verein Tirol berät seit vier Jahren Vereine, Gemeinden oder Privatpersonen, die ihre Veranstaltung möglichst nachhaltig ausrichten wollen. „Das Interesse ist enorm“, weiß die Projektleiterin Stephanie Rauscher von Klimabündnis Tirol. „Immer mehr Veranstaltungen legen Wert auf ein regionales Angebot und die Vermeidung von Abfall.“ Aber nicht nur das zeichne ein "Green Event" aus. Wichtig sei es auch auf soziale Kriterien wie Barrierefreiheit zu achten.

24 Veranstaltungen vom Land Tirol geehrt



Ein Mehr an Qualität

Bei der feierlichen Auszeichnungsveranstaltung am 31. August wurden 24 Green Events Tirol" von LHStvin Ingrid Felipe geehrt. Insgesamt wurden alleine im Jahr 2018 schon über 100 Events beraten und 56 zertifiziert. 2014, im ersten Jahr der Initiative, waren es noch knapp über 20 Veranstaltungen. "Wir bieten ein Drei-Stufen-System an: Beim ersten Mal können sich VeranstalterInnen auf einen reduzierten Kriterienkatalog beschränken und werden als "Going Green" ausgezeichnet. Beim nächsten Mal geht’s dann schon in Richtung Green Event" und wer sich besonders hervorhebt kann ein "Green Event Tirol Star" werden“, so die Klimabündnis-Obfrau Ingrid Felipe. Als neue Servicepartner wurden heuer "DoN" und "Blumrich Fingerfood & Co" im Netzwerk willkommen geheißen. Die regionalen Caterer halten für zertifizierte Events ein spezielles Angebot bereit.Ob Sportveranstaltung, Kongress oder Dorffest, in jedem Fall gilt: Mehr Nachhaltigkeit ist nicht nur gut für das Klima, sondern auch für die Menschen. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass nachhaltige Veranstaltung viel Wert auf qualitativ hochwertige Produkte legen, zum Beispiel bei der Verpflegung“, so Stephanie Rauscher. Das komme wiederum dem Gast zugute. Auch das Mobilitätsverhalten der BesucherInnen spielt eine wichtige Rolle. Wenn eine Anreise mit dem Fahrrad oder den Öffis nicht möglich ist, unterstützt die "Green Events Tirol" Mitfahrbörse eine umweltfreundliche Anreise zur Veranstaltung. Das Engagement scheint sich zu lohnen: 95 Prozent der zertifizierten Veranstalter haben angegeben, wieder ein "Green Event Tirol" organisieren zu wollen. Neben dem persönlichen Kontakt mit dem Klimabündnis Tirol, können sich Interessierte auf der Website www.greenevents-tirol.at nützliche Tipps und Kontakte holen.