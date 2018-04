Hausmesse Die Küche, Wörgl

25.04.2018, 00:00 Uhr

Messeneuheiten zu Aktionspreisen!

HAUSMESSE am 11. & 12. Mai 2018

zwei Jahren Preisgarantie

Messeaktion am Freitag, 11. Mai und Samstag, 12. Mai 2018 mit. Erleben Sie die Küchenstilwelten von SieMatic in unserem Studio in Wörgl. Mit den drei Stilwelten PURE, URBAN und CLASSIC lassen sich heute Lebensträume gestalten, die die Persönlichkeit ihrer Besitzer perfekt widerspiegeln. Das SieMatic-Stil-Konzept folgt den aktuell beliebtesten Lebens- und Einrichtungsstilen und ermöglicht, jenseit starrer Programmstrukturen flexibel, präzise und detailliert auf Ihre individuellen Lebensgefühle einzugehen.Rupert-Hagleitner-Straße 7, 6300 Wörgl, Tel. 05332-76285diekueche@snw.atwww.malleier.at