25.12.2017, 00:00 Uhr

am 30. Dezember, ab 19 Uhr, MusikpavillonFür feurige Unterhaltung sorgt wieder Mr. King Kerosin und seine beliebten Showacts, darunter Johnny Trash, Crystal & Runnin‘ Wild, Goldi and his Rockin‘ One-Man Guitar Orchestra und The Elvis Presley One-Man Show. Um 22:30 Uhr wird ein Klangfeuerwerk den Kaiserort mit einem Farbspiel erhellen. Für Speis und Trank ist bestens gesorgt!Scheffau belebt!www.wilderkaiser.info