Ab 1. Mai mit dem Kaiserlift in das Naturerlebnis Kaisergebirge

Wandern und lernen in einem Atemzug – das ist möglich im Naturschutzgebiet Kaisergebirge hoch über der Festungsstadt Kufstein in Tirol. Das neue Programm „Naturerlebnis Kaisergebirge“ bietet Besuchern einmalige Einblicke in die Natur, während das „Theater am Berg“ Natur und Kultur verbindet. Ebenfalls neu sind der Geologiepfad und die Alm-Apotheke.

Ab 1. Mai befördert der Kaiserlift Besucher wieder mitten in das Naturerlebnis Kaisergebirge. Der Lift wurde erst 2015 wieder in Betrieb genommen und ist seitdem die einzige Liftverbindung vom Inntal in den Wilden Kaiser. Als einer der letzten noch verbleibenden Einser-Sessellifte Österreichs setzt das Konzept auf die Entschleunigung und den Genuss des Naturerlebnisses ohne Ablenkung. An der Mittelstation nahe der Duxeralm locken zahlreiche Hütten und Berggasthöfe mit regionalen Produkten und Tiroler Köstlichkeiten. Wer noch weiter hinauf möchte, den bringt der Lift nach kurzem Umstieg bis zur Bergstation Brentenjoch auf 1.204 Metern.

Für das neue Sommerprogramm „Naturerlebnis Kaisergebirge“ kooperiert das Kufsteinerland in diesem Jahr mit Experten vom Verein Natopia, der Jägerschaft, der Universität Innsbruck und den Österreichischen Bundesforsten. Beginnend an der Bergstation Brentenjoch laden sie ein, an 17 kostenlosen, geführten Wanderungen teilzunehmen: Gemeinsam mit den speziell ausgebildeten Guides forschen, beobachten, staunen und schärfen die Wanderer ihre Sinne für die Schönheit und Raffinesse der Natur. Sie erfahren mehr über das Zusammenspiel von „Wald und Wasser“, wie „Blütensex“ funktioniert oder was sich hinter dem „Mysterium Baum“ verbirgt. Auf dem neuen Geologiepfad begeben die Wanderer sich auf eine Reise zu den Anfängen der Erde, der Alpen und des Zahmen und Wilden Kaisers. Neun Stationen widmen sich der Entstehung und den laufenden Prozessen, die das Kaisergebirge noch heute verändern.Frühaufsteher haben an jedem 6. der Monate Mai bis September die Möglichkeit, die Ersten im Kaisergebirge zu sein: Der Kaiserlift startet an diesen Tagen bereits um 6 Uhr; um 7 Uhr wird an der Bergstation eine Bergwanderung oder eine Yogastunde vor atemberaubendem Bergpanorama mit anschließendem Frühstück angeboten.Das Naturschutzgebiet Kaisergebirge bietet unzähligen geschützten Pflanzenarten ein sicheres Zuhause. Fotografieren erlaubt, pflücken verboten heißt es daher zum Beispiel bei den heimischen Orchideen, die während der Wanderung „Kaiserliche Orchideen“ entdeckt werden. Erwünscht ist das Pflücken unter Anleitung dagegen bei der Kräuterwanderung: Die Erler Kräuterhexe Maria Bachmann stellt bekannte und weniger bekannte Pflanzen als Heilmittel, für die Küche oder für die Gesundheit vor. Gemeinsam werden sie gesammelt und zu Pflegeprodukten, leckeren Snacks oder Medizin verarbeitet. Wichtig ist das genaue Hinschauen, denn der Grat zwischen heilender Wirkung und Gift ist bei einigen Pflanzen, z.B. dem Blauen Eisenhut, sehr schmal. Wer auf eigene Faust mehr über Kräuter erfahren möchte, besucht am besten die neue „Almapotheke“ am Berghaus Aschenbrenner. Fünf verschiedene Module erklären die Wirkung von Kräutern und ihre Verwendung in der Medizin. An kleinen Duftklappen können Besucher selbst riechen und die Pflanzen probieren.Tierfreunde erfahren, wer außer ihnen noch im Naturschutzgebiet unterwegs ist: Sie beobachten das rege Treiben in Ameisenstaaten oder fangen vorsichtig Schmetterlinge, Wildbienen und Käfer. Aus der Nähe betrachtet zeigt sich ein ungeahntes Farben- und Formenschauspiel. Beim Spurenlesen im Naturschutzgebiet finden sie Hinweise auf gut versteckte Tiere und erfahren mehr über ihre Lebensweise. Mit dem GPS-Gerät machen die Teilnehmer sich beim Geocaching auf die Jagd nach den zahlreichen Schätzen des Kaisergebirges. Ruhiger ist dagegen die Suche nach den fünf chinesischen Elementen in der Natur oder eine entspannende Tai Chi und Qi Gong Wanderung.Eine einzigartige Verbindung zwischen Natur und Kultur schafft das Theater am Berg. Auf 1.270 Metern Höhe zeigt das Stadttheater von 16. Juni bis 16. Juli 2017 Felix Mitterers „Munde“ – das Stück auf dem Gipfel: Anfangs herrscht fröhliche Stimmung beim Betriebsausflug, doch dann legt der Alkohol die unterdrückten zwischenmenschlichen Spannungen frei. Fünf Menschen am Abgrund, einer geht einen Schritt zu weit…Alle Wanderungen im Naturerlebnis Kaisergebirge sind kostenlos. Anmeldung bis zwei Tage vor der Wanderung erforderlich im TVB-Info Büro (Unterer Stadtplatz 11, 6330 Kufstein) oder unter +43/(0)5372/62207, info@kufstein.com.