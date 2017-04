AT

Die 17. Motorradweihe des Motorrad Sport Vereins Kirchbichl findet am

06.Mai 2017 um 16:00 Uhr am Dorfplatz Kirchbichl statt.



Nach der Segnung der Fahrzeuge geht es in einer gemeinsamen Ausfahrt zum Verein Vaterland nach Wörgl, wo für Hunger und Durst bestens Vorgesort ist.



Auf viele Biker und Bikerinnen freut sich der MSV Kirchbichl www.msvkirchbichl.at