BC Kufstein Towers sind Vizemeister in der Westliga

07.05.2018, 00:19 Uhr

Am Sonntag begann vor gut besuchter Zuschauertribüne um 18 Uhr: das Westliga Finale zwischen dem Meister SVO und den Liganeulingen BC Kufstein Towers. „Ich bin von unserer ersten Saison schwerst begeistert. Zweimal im Finale zu stehen, ist bei Weitem mehr, als wir uns je gedacht haben. Alles was jetzt noch kommt ist eine reine Draufgabe“, meinte Michael Pilger, Präsident der Kufstein Towers und fügte hinzu: „Die Jungs sind gut drauf und sehr positiv gestimmt. Nach dem Halbfinale haben wir am Abend noch ein kurzes Teambriefing gehabt und die Sachen besprochen, die wir beim Finale verbessern müssen.“Nach nervenzerreißenden vier Vierteln spielten die Kufsteiner auf Gleichstand und drahten somit die Verlängerung an; fünf weitere Minuten voller Spannung. Am Ende hatten die Jungs vom SVO mehr Glück und gewannen mit 77:82 (22:23, 33:42, 54:51).Für beide Mannschaften heißt es nun Kräfte bündeln, denn in den nächsten 14 Tagen spielen die Towers gegen die SVO um den Tiroler Meistertitel. Dieser wird im Best of Three Modus ausgetragen. Das Heimspiel der Kufsteiner findet aller Voraussicht nach am 12. Mai in der Kufstein Arena statt.