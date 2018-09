12.09.2018, 15:10 Uhr

Einige Fotos und Bilder zum torlosen Gebietsliga Ost Spiel der Spielsaison 2018/19.

Die reifere Spielanlage hatte Kirchdorf. Doch in der Offensive hatten beide Mannschaften so ihre Schwierigkeiten. Ein am Ende gerechtes Unentschieden, dass aber den Kirchdorfern mehr weh tut als den Hausherren aus Thiersee.