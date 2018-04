Kogl startet fulminant in die neue Golfsaison

30.04.2018, 12:12 Uhr

GC Walchsee-Moarhof siegte in der Teamwertung zum Auftakt der heurigen "Kitz Alps Trophy"-Serie

WALCHSEE (red). Herrliches Sommerwetter mit 64 golfhungrigen Teilnehmern bescherten dem Eröffnungsturnier eine Traumkulisse. Normalerweise war der Turnierstart für 2018 beim Vorjahres-Gesamtsieger GCC Lärchenhof vorgesehen. Aufgrund des langen Winters waren die Lärchenhofer „Grüns“ noch nicht in optimaler Verfassung, deshalb sprang kurzerhand der GC Walchsee in die Bresche und übernahm den Eröffnungstermin. Moarhof-Besitzer Leo Astl, unterstützt von seiner gesamten Familie, leistete hervorragende Arbeit und das 9-Loch Juwel am Sonnenhang präsentierte sich in einem 1A-Zustand.

Diese perfekten äußeren Bedingungen nützte der Gesamt-Brutto Sieger von 2016 und 2017, Christoph Kogl, gnadenlos aus und spielte eine Traumrunde mit 3 unter Par (39 Bruttopunkte). Nicht weniger als acht!!! Birdies gelangen dem Top-Golfer. Leider verhinderte ein Out-Ball auf der 4. Bahn und drei Bogeys ein noch besseres Ergebnis. Kogl zeigte sich dennoch mit seinem Saisonstart hoch zufrieden und lobte beim Siegerinterview die hervorragenden Grüns.Ein spannender Dreikampf entwickelte sich bei den Damen. Die für den GC Walchsee-Moarhof startende Barbora Maralikova hatte, wie schon 2017, auch diesmal die Nase vorne. Zweiter wurde Natalie Woudenberg gefolgt von Erika Endstrasser, beide GCC Lärchenhof.In der Nettoklasse A (hcp bis -11,4) siegte der Hausherr Leo Astl mit 39 Nettopunkten. In der Wertung Nettoklasse B (hcp -11,5 - 18,4) holte sich der Ellmauer Gerhard Mayr mit 41 Nettopunkten überlegen den Sieg und in der Klasse C (hcp -18,5 - 36,0) siegte die Westendorferin Nina Pregernig mit 47 Nettopunkten. In der Seniorenwertung (ab Jahrgang 1958) siegte Maria Sedlacek vom GC Walchsee-Moarhof mit 42 Nettopunkten.In der, ausschließlich für Golfer-Damen geltenden Sonderwertung „Nearest to the chocolate“, gesponsert von der Firma Berger feinste Confiserie, gewann Marianne Pletzer (GCC Lärchenhof) den Siegergutschein (2 Personen) für einen Schokoladen-Brunch auf einer ruhig gelegenen Anhöhe im Berger Haus mit Blick auf die Loferer-Steinberge.Die Teamwertung mit den jeweils bestem Brutto- und Nettoergebnis in den 4 Nettoklassen holte sich mit 241 Punkten die Heimmannschaft vom GC Walchsee-Moarhof, gefolgt von dem GC Kitzbüheler Alpen Westendorf (223 Punkte) und dem GCC Lärchenhof (220 Punkte). Detailergebnisse nachzulesen auf www.kitz-alps-trophy.golf.Der nächste Turnierstopp mit der erneuten Chance auf den „HOLE IN ONE-Preis“, einen Unterberger BMW X1 (gesponsert von Reinhard Adler), ist am Sonntag den 6. Mai 2018 beim GCC Lärchenhof in Erpfendorf.