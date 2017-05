Mit bis zu 300 km/h von Landshaag nach St. Martin

01.05.2017, 13:22 Uhr

Dieser Tage dröhnen wieder die Motoren in Landshaag. 271 zugelassene MotorradsportlerInnen aus acht Nationen starten ihre Rennmaschinen und rasen mit Geschwindigkeiten von bis zu 300 km/h die 3620 Meter von Landshaag nach St. Martin. Dafür dass die Strecke bestmöglich vorbereitet ist, sorgte der Veranstalter, der MSC Rottenegg. Im Vorjahr wurde von Andreas Gangl das erste Mal eine Zeit von unter einer Minute zehn Sekunden gefahren. Sein Streckenrekord hält bei 1:09,94 mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 186,3 km/h.

Schnellster nach dem ersten Trainingslauf war Wolfgang Gammer (Superbike) mit einer Zeit von 1:12,95 und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 178,3 km/h. Knapp hinter ihm mit 1:13,69 lag Andreas Gangl (Superbike) mit durchschnittlich gefahrenen 177,02 km/h. Beide starten für das Team Heating Factory. Auf Rang drei landete der Tiroler Ossi Niederkricher (Superstock 1000) mit einer Zeit von 1:15,41.Im zweiten Training konnte Wolfgang Gammer seine Zeit auf 1:11,91 noch weiter verbessern. Gestartet wird neben den unterschiedlichen Kubikklassen in den Klassen Historische Sport- und Rennmaschinen, Stocksport, Supersport, Superstock, Naked Bike, Superbike, Seitenwagen und Supermoto Open.FIM EUROPE Berg Europameisterschaft für Motorräder 2017Österreichische Motorrad Bergrennsport Staatsmeisterschaft 2017Lauf für Historische Rennsportmotorräder 2017RACER Supermoto Pokal 2017Internationaler Bergpreis für Historische RenngespanneDer 1. Rennlauf startete um 12.00 Uhr bei super Wetter. Rund 14.000 Motorsportfreunde strömten an die Strecke, das einen neuen ZUSCHAUERREKORD zur Folge hatte. Gesamtsieger nach dem Rennen war Wolfgang Gammer auf seiner BMW in der Klasse Superbike. Dahinter reihte sich sein Vereinskollege vom Team Heating Factory, Andreas Gangl, auf seiner Kawasaki in der Klasse Superstock 1000. Gesamt Dritter wurde auf seiner BMW in der Klasse Superstock 1000 Wolfgang Gammer.