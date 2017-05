Nominierung zur Kegel WM 2017

04.05.2017, 16:41 Uhr

Wien (ÖSKB).Die Würfel sind gefallen. Am vergangenen Wochenende fand in Ritzing (Bgld/AUT) ein Lehrgang der U18-Nationalmannschaften zur Vorbereitung der U18-WM in Dettenheim (GER) statt. In 2 intensiven Tagen wurde den Teilnehmern sowohl sportlich als auch mental alles abverlangt. Basierend der gewonnenen Erkenntnisse wurde im Anschluss an den Lehrgang die Nominierung zur U18-WM durchgeführt.2 Spielerinnen U18-Nationalteam vom ESV Kufstein:Zimmermann Rita & Janevski Suzana