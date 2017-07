ÖAMTC tomsiller.at RC Tirol beim Grand Prix in Helsinki

23.07.2017, 17:38 Uhr

Nachdem das Gepäck später ankam, wie Julia berichtete, ging das Wochenende hektisch los. Die Räder konnten erst in letzter Minute am Flughafen abgeholt werden, daher fiel das Training im Olympic Velodrome in Helsinki aus und die Walchseerin ging sofort in das Rennen.In der Disziplin Scratch, welches am Freitag ausgetragen wurde, konnte sie den zehnten Platz erreichen. Am Samstag stand das Omnium auf dem Programm. Bei diesem Rennen kam Julia als Achte über die Ziellinie. Der Sonntag stand im Zeichen der Punkterennen. „Von Rennen zu Rennen habe ich mich besser gefühlt. Die Konkurrenz aus Russland war ziemlich stark und haben die Rennen dominiert. Beim Punktefahren habe ich mich richtig gut gefühlt und konnte am Ende den siebten Platz erreichen“, resümierte Julia Deuerlein.