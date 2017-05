Österreichische Senioren Meisterschaften 2017 in Kufstein

01.05.2017, 14:41 Uhr

Kufstein : Kufstein Arena | Von Freitag, den 28. 04. bis Sonntag den 30. April 2017 fanden in der Kufstein Arena Fischergries die diesjährigen österreichischen Senioren Meisterschaften statt.3 mal Gold, 2 mal Silber und 1 mal Bronze für die Sektion Tischtennis des Atus Traismauer.In der Bewerb Herreneinzel 70+ war Gerhard Ast am Start, er war als Nummer 4 gesetzt. Nach 2 klaren Siegen, verlor er etwas unglücklich gegen den späteren Sieger Hermann Derler aus GER mit 3:1 im Halbfinale.

Herreneinzel 65+. In diesem Bewerb spielten Gerhard und Walter Ast. Gerhard Ast war hier Titelverteidiger und war als Nummer 1 gesetzt, Walter Ast musste sich über die Vorrunde qualifizieren dies gelangt ihm auch. Die Auslosung danach ergab das es zu einem Bruderduell kam, sie trafen im Achtelfinale aufeinander, Gerhard Ast setzte sich mit 3:0 Sätzen durch. Im Finale kam es zum Spiel gegen seinen Doppelpartner Reinhard Sorger (ST), diesmal war Sorger Reinhard der Sieger mit 3:1 SätzenHerreneinzel 60+ Walter Ast und Helmut Roucka kamen in diesem Bewerb zum Einsatz, nach guten Leistungen schafften es leider beide nicht in den Hauptraster.Herreneinzel 50+Am Start waren in diesem Bewerb Reinhard Artner und Helmut Roucka, Artner Reinhard belegte in seiner Gruppe den 2. Rang, dies war der Aufstieg in die KO Phase, leider verlor er gegen den topgesetzten Franz Kraus Günter, Helmut Roucka kam leider nicht weiter.Artner Reinhard ging noch im Bewerb Herreneinzel 40+ an den Start, auch hier schaffte er den Aufstieg in die KO Phase, leider war auch hier in der ersten Runde Endstation.Artner Reinhard und Walter Ast spielten in den beiden Doppelbewerben 40+ und 50+sie verloren jeweils in der ersten etwas unglücklich im 5. Satz, Auch Helmut Roucka ging es in den Doppelbewerben nicht besonders gut, sie verloren jeweils ihre Auftaktspiele.Gerhard Ast war mit seinem Partner Reinhard Sorge im Bewerb Herrendoppel 65+Titelverteidiger, sie gewannen auch heuer den Bewerb wieder, diesmal ohne Satzverlust.Ast Gerhard startete mit Gerhard Pöschl im Bewerb Herrendoppel 70+, sie dominierten diesen Bewerb ganz sicher und wurden österreichischer Meister in diesem Bewerb.Mixed Doppel 65+Gerhard Ast war mit seiner Partnerin Renate Burg Titelverteidiger, sie kamen ohne Probleme in das Finale, Walter Ast spielte mit Gruber Inge aus Salzburg, nach einem harten Kampf in der ersten Runde gegen Luckeneder-Fischer das sie mit 3:2 gewannen, spielten sie im Semifinale gegen Ingeborg Oberlenz-Forstner- Franz Matejka und gewannen mit 3:0. Nun kam es im Finale zum Bruderduell das Gerhard Ast mit seiner Partnerin Renate Burg nach harter Gegenwehr mit 3:1 gewannen.Gratulation an die Spieler des Atus Traismauer Tischtennis für die großartigen Platzierungen.