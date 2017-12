Schön wenn es ein Nebeneinander gibt!

24.12.2017, 11:19 Uhr

Zwei hochbrisante Tiroler Hallen Fußballturniere stehen alljährlich Ende Dezember und in der ersten Jänner Woche des neuen Jahres auf dem Veranstaltungskalender der Sportunion in der Landeshauptstadt und in Wörgl (Veranstalter FC Bruckhäusl).

TIROL (sch). Beide, der UPC Cup in Innsbruck und das FCB-Hallenturnier in Wörgl gehören zu den absoluten Traditionsgeschichten im Tiroler Hallenfußball. Im Vorfeld der im Jänner 2018 beginnenden Tiroler Fußball Hallenmeisterschaft des Tiroler Fußball Verbandes nehmen viele Mannschaften aus Tirol an diesen beiden Groß-Turnieren teil.Turnierbeginn ist in Innsbruck, wie auch in Wörgl am Stefani Feiertag. In Wörgl mit über 130 Mannschaften, wo das Turnier auch für Kampf-, Damen-, Altherren und 1b-Mannschaften zum 36. Mal ausgeschrieben ist, beginnt der 1b- und KM II Cup mit Turnierbeginn 10 Uhr.In Innsbruck, gesamtes Turnier ist als ein reiner Nachwuchscup ausgeschrieben, startet am Stefanitag die U10 um 08:30 Uhr und die U11 um 10:30 Uhr in die 33. UPC Cup Auflage, mit über 120 Nachwuchsmannschaften.

In Innsbruck hat das Turnier im Nachwuchsbereich einen etwas internationaleren „Touch“ (Südtirol, Bayern, Vorarlberg), während das FCB-Wörgl Turnier sehr auf die Region Tiroler Unterland und Bayern bezogen ist.beim Turnier in Innsbruck:SVG Erl, FC Kufstein;SPG Unterland, FC Kufstein;SPG Unterland, FC Kufstein;SPG Brixlegg Rattenberg;keine Bezirksvertreter aus Kufstein;keine Kufsteiner Bezirksvertreter;keine Kufsteiner Bezirksvertreter.Cup (KM II) Di 26. Dezember 2017U-13 Mi 27. Dezember 2017U-8 Cup Do 28. Dezember 2017U-9 Cup Fr 29. Dezember 2017Altherren Cup Fr 29. Dezember 2017Damen Cup Sa 30. Dezember 2017U-14 Cup Di 2. Jänner 2018U-15 Cup Mi 3. Jänner 2018U-16 Cup Mi 3. Jänner 2018U-10 Cup Do 4. Jänner 2018U-11 Cup Do 4. Jänner 2018U-12 Cup Fr 5. Jänner 2018KM Cup Sa + So 6. & 7. Jänner 2018