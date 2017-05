Tag der Arbeit - Zwei wichtige Siege für den FC Kufstein

03.05.2017, 05:29 Uhr

Ein erfreulicher Nationalfeiertag für den FC Kufstein, dieser 1. Mai, der Tag der Arbeit wie er auch noch genannt wird. Es gewann das Regionalligateam zu Hause gegen den VfB Hohenems und auch die Mannschaft der Landesliga Ost blieb in Hippach mit 2:3 erfolgreich.

KUFSTEIN (sch). Man wusste von der gegnerischen Stärke in Kufstein, denn der Tabellenvorletzte VfB Hohenems von der Hinrunde (acht Punkte), war in der Rückrunde mit 20 Punkten aus neun Begegnungen äußerst erfolgreich. Die Vorarlberger im Frühjahr sogar noch ohne Niederlage.Es entwickelte sich ein sehr gutes und vor allem unter beste Bedingungen für die Zuschauer ein hoch interessantes Regionalliga Spiel. Den Weckruf zur Feiertags Fußball Matinee machten die Gäste. Der Pfostenknaller der Gastmannschaft in der sechsten Spielminute war der Auftakt für eine spielerisch starke Vorstellung der Hausherren. Immerhin waren verletzungsbedingte FCK Ausfälle wie - Marasek, Bicer, Theiner und Handle - auf der Tribüne zu finden und verfolgten Spiel als Zuschauer. Kufstein erspielte sich in der ersten Spielhälfte einige gute Möglichkeiten, scheiterte aber ebenfalls am Aluminium oder am Hohenems Schlussmann. Auch die Gäste, vor allem im Konterspiel zeigten sie ihre Qualitäten, scheiterten zweimal am starken Kufstein Torhüter Lukas Tauber. Die kalte Dusche für Kufstein gab es fünf Minuten nach dem Anpfiff zum zweiten Spielabschnitt. Ein unnötiger, grob fahrlässiger Ballverlust leitete den Gästekonter zum erfolgreichen Abschluss von Yusuf Özüyer ein. Die 0:1 Gästeführung wurde aber weiterhin von Kufstein konstant gut bearbeitet und der druck auf den Gegner nahm zeitgleich zu. In der 70. Spielminute die Belohnung. Eine schlecht gestaffelte Gästeabwehr im Strafraum brachte den ball nicht aus dem Strafraum und Christian Kronthaler erzielter per trockenem Flachschuss den verdienten Ausgleich. Die momentane Unordnung der Vorarlberger blieb für einige Minuten aufrecht und ein unnötiges Strafraum-Foulspiel verhalf Kufstein nur zwei Minuten später zum Siegtreffer. Per Strafstoß schoss Kapitän den 2:1 Siegtreffer. Auf Grund der besseren Torchancen und reiferen Spielanlage, ein knapper aber verdienter Sieg für Kufstein.