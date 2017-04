Tiroler Teams in allen Klassen im Spitzenfeld

23.04.2017, 20:10 Uhr

Die Teilnehmer starteten in sechs Alterskategorien. Die U13 Starter fuhren über 11,4 Kilometer. Als Erster in das Ziel schaffte es Nicolas Eder vom RC Grafenbach, vor Rene Huemer (RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl) und Gabriel Preyler (RC ARBÖ Weichberger Purgstall).Amila Biberovic vom RC Wörgl siegte in der Klasse U14 Mädchen über 11,4 Kilometer. Der zweite Platz ging an Laura Bleyer (ARBÖ RAPSO Knittelfeld) vor Ester Aúlelha (RLM-Wien).Die Klasse der U15 Fahrer bewältigte 30,4 Kilometer. Als Erste über die Ziellinie fuhr Lukas Grießer vom ÖAMTC Raika Kleider Mair Inzing. Dahinter reihten sich Leo Kerschbaumer (Junioren Cycling Team Graz-ARBÖ) und Alexander Hajek (NÖ Radunion) ein.49,4 Kilometer hatte die Gruppe der U17 Fahrer ab zu radeln. Gold holte sich Mathias Vacek vom RC UNION einDRUCK Sarleinsbach. Die Silbermedaille ging an Jim Kes aus den Niederlanden und Bronze an Stefan Marbler (Junior Cycling Team Graz-ARBÖ).Bei den U17 Mädchen krönte sich die amtierende Österreichische Meisterin Petra Huter vom RC Tirol zur Siegerin, vor Hannah Streicher (ASKÖ ARBÖ Waidhofen) und Katharina Kreidl (MTB Racing Team Tirol).Um 13:00 Uhr startete die Gruppe der Junioren. Nach 95 Kilometer und 2:24,56 Stunden holte sich Florian Kierner vom RC ARBÖ Felbermayr Wels den Sieg. Mario Gamper (UNION Raiffeisen Radteam Tirol) kam als zweiter in das Ziel, vor Tobias Bayer (RC Wels).Tiroler Meister in der Klasse U13 wurden Rene Huemer und Simon Nagler vom RC Wörgl. Amila Biberovic holte sich den Tiroler Meister Titel in der Gruppe U14 und Lukas Grießer bei den U15 Fahrern. Die U17 Meisterinnen heißen Petra Huter (RC Tirol), Katharina Kreidl (Racing Team Tirol) und Theresa Siller (RC Tirol). Die männlichen Meister der Klasse U17 wurden Lucas Zauchner (RC Tirol), Paul Buschek und Tim Wafler, beide Radsport Stanger Kitzbühel.Den Tiroler Meisterschaftstitel bei den Junioren holte sich Mario Gamper vor Florian Gamper und Dominik Amann (alle drei vom Radteam Tirol).