Wasle-Sieg in der Europatour

20.09.2018, 23:25 Uhr

Nach ihrem ersten Europatour-Sieg bangt Carina Wasle um ihren WM-Start am 28. Oktober auf Hawaii!

KUNDL (sch). Eine sensationelle Saison für die Cross-Triathletin Carina Wasle. "Es war die Beständigkeit" so die Kundlerin, die bei 15 Xterra-Rennen in 14 verschiedenen Ländern viermal als Siegerin und insgesamt 14-mal allgemein auf dem Podest stand. Beim vorletzten Rennen in Norwegen verletzte sie sich (Seitenbandriss) und so konnte Wasle das letzte Rennen in Belgien nicht mehr bestreiten. Trotzdem reichte es für den Europatour-Gesamtsieg mit einem Vorsprung von über 100 Punkten auf ihre Rivalin Brigitta Poor aus Ungarn. Stolz ist die Cross-Triathletin auch auf ihren Sieg beim Asia-Pacific-Championship 2018.

Die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften am 28. Oktober wurden durch den Seitenbandriss empfindlich gestört. Natürlich war für die heurige Saison die Weltmeisterschaft als der Höhepunkt schlechthin ausgerichtet. Noch dazu wo sich die 33-Jährige durch eine enorme Trainingseinstellung besonders im Schwimmen stark verbessert hatte.Die fünf Wochen bis zum WM-Start werden schnell vergehen und derzeit ist nur Physiotherapie angesagt, an ein Schwimm- und Lauftraining ist wohl erst mit Oktoberbeginn zu rechnen. Der Zeitfaktor und die Trainingsbelastung werden über einen WM-Start der Kundlerin entscheiden. Die Athletin setzt alles daran, um für das Ereignis fit zu werden. Obwohl, egal ob WM-Start oder nicht – Carina Wasle darf sich über eine erfolgreiche Wettkampfsaison 2018 freuen, mit oder ohne Hawaii.