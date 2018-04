Aristo lud zum "Open House" in Wörgl

25.04.2018, 15:30 Uhr

Lieferant für Großformat-Digitaldrucksysteme und Schneideplotter präsentierte am Standort in Wörgl neues Medienportfolio, Drucker und Materialien.

WÖRGL (bfl). Zu einem "Open House" lud Aristo Graphic Systeme Wörgl am 23. und 24. April in Wörgl, bei dem die Firma ihr neues "ARISTOmedia" Medienportfolio vorstellte. Interessierte konnten sich an diesen beiden Tagen über das Angebot der Firma informieren sowie alles rund um das Drucken sowie Schneiden von großflächigen Materialien erfahren.Die Firma wurde 1992 als selbständiges Tochterunternehmen der Firma Aristo Graphic Systeme Hamburg gegründet und "eröffnete" 2016 seinen derzeitigen Standort in Wörgl. Spezialisiert hat man sich dabei auf Großformat-Digitaldrucksysteme, Schneideplotter, Systeme für die Werbetechnik, Folien und Verbrauchsmaterialien. Aristo Graphic Systeme Wörgl beliefert dabei Firmen in ganz Österreich, Süddeutschland aber auch Südtirol."Was uns ausmacht sind neben dem Service der Maschinen, die Demonstrationen, das Know-How und unser Spirit", sind sich Andreas Schulnig (Verbrauchsmaterialien) und Sandra Werlberger (Administration) einig. Aristo verkauft also nicht nur Maschinen sondern repariert sie bei Bedarf auch und macht für die Kunden zusätzlich Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile verfügbar.Bei den Demonstrationen zum "Open House" zeigte das Team von Aristo in Wörgl zum Beispiel, wie Spezialverklebungen zur Veredelung von Möbeln einfach Machbar sind. Wie schnell ein "Kunstdruck" auf Leinwand gefertigt werden kann, konnten Kunden aus Westösterreich bei den Demonstrationen an den HP Latex-Druckern mit Druckbreiten von 1,6 bis 3,2 Metern sehen. Das nächste "Open House" findet bereits in vier Wochen statt – dann allerdings am zweiten Standort in Wien.