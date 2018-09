„Bahnhofshuttle“ der Pilotregion Wilder Kaiser ausgezeichnet

15.09.2018, 15:30 Uhr

Das Projekt der Tirol Werbung wurde beim VCÖ-Mobilitätspreis Tirol als vorbildliches Projekt ausgezeichnet.

BEZIRK (red). Als vorbildliches Projekt im Rahmen des VCÖ-Mobilitätspreis Tirol wurde die Tirol Werbung mit „Tirol auf Schiene“ von VCÖ, LHStvin Ingrid Felipe und der ÖBB ausgezeichnet. Der diesjährige VCÖ-Mobilitätspreis Tirol geht an die Stadtgemeinde Lienz, wo der Bahnhof zu einem umfassenden Mobilitätszentrum umgestaltet wird.„Gesellschaft.Wandel.Mobilität“ lautet das Motto des diesjährigen VCÖ-Mobilitätspreises Tirol, der vom VCÖ in Kooperation mit dem Land Tirol und den ÖBB durchgeführt und vom Verkehrsverbund Tirol und der TIWAG unterstützt wird. „Wir zeichnen auch heuer wieder innovative und zukunftsorientierte Projekte aus, die den Tirolerinnen und Tirolern, aber auch unseren Gästen den Umstieg auf den öffentlichen Verkehr oder auf alternative Mobilitätsangebote erleichtern“, freut sich Mobilitätslandesrätin LHStvin Ingrid Felipe.

„Bahnhofshuttle“ als vorbildliches Projekt ausgezeichnet

Die Mobilitätsdaten in Europas Städten zeigen in eine eindeutige Richtung: Immer mehr Haushalte haben kein eigenes Auto. Um die wichtige Zielgruppe der Städter auch in Zukunft für den Tourismus gewinnen zu können, braucht es gute autofreie Mobilitätsangebote in Tirol, betont der VCÖ.Das Projekt „Bahnhofsshuttle“ als Teilprojekt von „Tirol auf Schiene“ wurde von der Tirol Werbung und von „Four Seasons Travel“ umgesetzt. Urlaubsgäste, die mit der Bahn anreisen, können das Bahnhofshuttle online buchen und werden direkt vom Bahnhof zur Unterkunft gebracht. Umgesetzt wurde das Projekt zum Bahnhofsshuttle in einer Pilotregion, die sich aus den Urlaubsorten Going, Ellmau, Scheffau und Söll zusammen setzt; die per Bahn anreisenden Urlaubenden wurden dabei vom Bahnhof Kufstein abgeholt. Innerhalb eines Jahres wurde der Bahnhofshuttle von rund 1.500 Gästen in Anspruch genommen. Den VCÖ-Mobilitätspreis Tirol nahmen für die Tirol Werbung Florian Phleps und Katleen Johne entgegen.VCÖ-Mobilitätspreis: https://www.vcoe.at/mobilitaetspreis/tirol Mobilitätszentrum Lienz: https://www.lienz.gv.at/stadtleben/mobilitaet-parken/mobilitaetszentrum.html Regionsmanagement Osttirol: https://www.rmo.at/schwerpunkte/mobilitaet