Besuchertag in Bad Häring mit 70 Unternehmer

21.04.2018, 13:41 Uhr

„Die Stimmung war großartig und die Veranstaltung ein voller Erfolg“ erzählt Dr. Theresa Böhler, Rechtsanwältin aus Wörgl und aktuelle Chapterdirektorin der Unternehmergruppe. Bereits um 8:30 Uhr konnte jeder wieder seinem Alltagsjob nachgehen und hatte vorher bereits wertvolle Geschäftsempfehlungen ausgetauscht. „Wer seinem Mitbewerber einen Schritt voraus sein möchte, darf bei BNI gerne etwas früher aufstehen und sich die Fachgebietsexklusivität sichern. Auf diese Art und Weise hat alleine diese Gruppe seit ihrer Gründung im Dezember 2015, 1.306 Geschäftsempfehlungen miteinander ausgetauscht und über Euro 5.5 Mio mehr Umsatz generiert“ führt Geschäftsführer Enrico Maggi weiter aus. Ein Netzwerk in dem Ergebnisse ganz klar messbar sind. Mehr Infos gibt es unter www.bni-tirol.at

BNI® wurde 1985 von Unternehmensberater Dr. Ivan Misner in Arcadia (USA) gegründet und ist heute mit 8.211 Unternehmerteams in 71 Ländern auf allen 5 Kontinenten präsent. 2017 haben 227.000 Unternehmer ein Geschäftsvolumen von 12 Milliarden Euro erwirtschaftet. (Stand 01.01.2018).Mehr Umsatz durch neue Kontakte und Geschäftsempfehlungen. Zu den wesentlichen Merkmalen der bewährten Plattform zählen: Orientierung an messbaren Ergebnissen, Exklusivität der regional vertretenen Berufssparten, Provisionsfreiheit sowie die jährliche Qualifizierung über Aktivität und Leistung. BNI ist ein absolut neutrales und unabhängiges Unternehmernetzwerk.Bei BNI schließen sich Unternehmer in Teams zusammen, wobei jedes dieser Teams aus etwa 20 bis 60 Vertretern unterschiedlicher Fachgebiete besteht – vom Architekten über den Rechtsanwalt, den Dachdecker und den Fotografen bis zum IT-Fachmann. Wichtigste Säule der Unternehmerteams sind verbindliche wöchentliche Frühstückstreffen, die morgens um sieben Uhr beginnen. Diese Meetings sind klar strukturiert. Im Mittelpunkt stehen dabei Kurzpräsentationen der Mitglieder, Beziehungsaufbau und die Weitergabe von Geschäftsempfehlungen, die zu Umsatz führen.483.000 Empfehlungen sind 2017 innerhalb des Unternehmernetzwerks Business Network International im gesamten DACH-Bereich ausgesprochen worden und haben zu einem Umsatz von 966 Millionen Euro für Klein- und Mittelbetriebe geführt.