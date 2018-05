Drei Traditionsunternehmen aus Bezirk Kufstein geehrt

05.05.2018, 08:00 Uhr

Ehrung von drei Tiroler Traditionsbetrieben aus dem Bezirk im Congresspark Igls. Tirols Wirtschaft soll heuer um über drei Prozent wachsen.

IGLS/BEZIRK (red). Tirols Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf ehrte am Freitag, den 27. April im Congresspark Igls drei Traditionsbetriebe aus dem Bezirk Kufstein für ihre wertvollen Leistungen zum Wohle der Tiroler Wirtschaft. Aus wirtschaftlicher Sicht ist Tirol bereits gut in das Jahr 2018 gestartet – das Bruttoregionalprodukt soll heuer um bis zu 3,5 Prozent gesteigert werden.Gleich drei Kufsteiner Betriebe befanden sich unter den Geehrten: Elektro Bischofer in Reith. i. Alpbachtal (40 Jahre), Kreidl in Kramsach (50 Jahre) und Kaiserkraft Naturprodukte in Söll (70 Jahre)."Mit dieser Feier sagen wir unseren Tiroler Traditionsunternehmen ein herzliches Dankeschön für Ihr Engagement“, so LRin Zoller-Frischauf in ihrer Festansprache. „Sie sichern mit ihrer Entscheidung, Tirol als Standort zu wählen bereits seit vielen Jahrzehnten den Wohlstand der Tirolerinnen und Tiroler, garantieren Arbeitsplätze und finanzieren mit ihren Steuern und Abgaben unser Sozialsystem – dafür ein großes Lob“, erklärte die Wirtschaftslandesrätin.

Tirol weiterhin auf der Überholspur

"Unser Land ist auch 2018 ganz vorne mit dabei. Das heurige Wirtschaftswachstum in Tirol wird wieder einen Spitzenwert erreichen. Auch die Arbeitslosigkeit, die seit dem vierten Quartal 2015 kontinuierlich sinkt, ist Ende März 2018 um 25,4 Prozent zurückgegangen. Gleichzeitig steigt die Herausforderung, genügend Fachkräfte zu bekommen. Das Land Tirol und die Systempartner von IV und Wirtschaftskammer, über AMS bis zum Landesschulrat arbeiten deshalb in der Fachkräfteplattform eng zusammen. Mir persönlich ist es auch ein Anliegen, Mädchen schon sehr früh für technische Ausbildungen zu begeistern und damit schon im Kindergartenalter zu beginnen“, verriet die Wirtschaftslandesrätin.