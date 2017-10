Fünf Traditionsbetriebe aus dem Bezirk geehrt

17.10.2017, 09:35 Uhr

„Mit dieser Feier sagen wir den Menschen, die hinter den Traditionsunternehmen stehen, ein herzliches Dankeschön für Ihr Engagement, die Sicherung von Arbeitsplätzen, die Versorgung unserer Bevölkerung und den unverzichtbaren Beitrag für unser Sozialsystem“, betonte LH Platter in seiner Festansprache. Die Wirtschaftslandesrätin als Initiatorin der Traditionsunternehmer-Ehrung dankte allen Unternehmern für ihr herausragendes Engagement: „Die Arbeitsplätze werden von ihnen geschaffen. Mit ihrer Entscheidung für Tirol als Standort sichern sie Wohlstand, schaffen Arbeitsplätze und finanzieren mit ihren Steuern und Abgaben auch unser Sozialsystem. Das Land Tirol bemüht sich auch weiterhin, ihre Arbeit zu unterstützen und zu erleichtern. So haben wir gerade erst das Veranstaltungsgesetz novelliert, die Vergnügungssteuer abgeschafft und für die Lkw-Umrüstförderung die Fristen im Sinne der Unternehmen verlängert.“

Tischlerei Bauhofer in Kramsach, gegründet 1977 – 40 JahreBlumen Ehrensberger in Niederndorf, gegründet 1977 – 40 JahreAutohaus Schwarzenauer GmbH in Kirchbichl, gegründet 1957 – 60 JahreFa Kinigadner in Wörgl, gegründet 1947 – 70 JahreGasthof Schroll in Kirchbichl, gegründet 1917 – 100 Jahre