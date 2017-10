In 120 Sekunden zum Finale

17.10.2017, 12:53 Uhr

"Ideencasting" der Standortagentur an der FH Kufstein – neun Unternehmer präsentierte ihre Vorschläge, nicht alle kamen weiter ins Finale nach Innsbruck.

KUFSTEIN (nos). Am Donnerstag, dem 12. Oktober, wurden nachmittags an der FH Kufstein Ideen "gecastet". Die letzte Regionalausscheidung des "120 Sekunden"-Ideenwettbewerbs der Standort-#+agentur und der Euregio Tirol stand an.Die Jury, bestehend aus "styleflasher" Markus Gwiggner, FH-Unternehmerausbildnerin Karin Steiner und Wörgls Stadtwerke-Programmkoordinator Peter Teuschel, hatte eine bunte Mischung an Firmenideen zu bewerten. Auch Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf überzeugte sich von den Teilnehmern und deren Vorschlägen.Am 24. Oktober steigt in Innsbruck das Nordtirol-Finale.