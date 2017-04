"KitzSki" und "SkiJuwel" jubeln: Winter-Awards & Pistengütesiegel verliehen

27.04.2017, 08:56 Uhr

Verleihung der Winter-Awards und Vergabe der Pistengütesiegel von "Skiareatest".

Testsieg an "KitzSki", 2 Awards für "SkiJuwel".

BEZIRK. Am 25. April fand die Verleihung der Winter-Awards 2016/17 und Vergabe der internationalen Pistengütesiegel am Achensee in Tirol statt. Die Mitglieder des internationalen Skiareatests waren in der vergangenen Wintersaison 2016/17 wieder anonym unterwegs und bewerteten Skigebiete und deren Angebote nach den bewährten Skiareatest-Kriterien. Die Ergebnisse des Qualitätscheck wurden bei der 22. Skiareatest Verleihung verkündet.

Juwel konnte wieder punkten

Während der Verkündung der Ergebnisse genossen die geladenen Gäste eine Rundfahrt auf dem Achensee bei einem genussvollen Abenddinner. "Skiareatest"-Präsident Klaus Hönigsberger und Moderatorin Silvia Fontanive konnten 340 Gäste auf dem schwimmenden Gästesaal begrüßen, unter anderem mit dabei waren Landtagsabgeordneter Siegfried Egger in Vertretung des Landeshauptmannes, Grossrat Leo Jeker aus der Schweiz, Trainerlegende Charly Kahr und Rodel-Doppelweltmeisterin Lea Geiger. Die „MS Achensee”, die für Events bereit steht, schwebte im Koppelverband mit der „MS Stadt Innsbruck” über den Achensee. Für die musikalische Unterhaltung sorgten vorab die „Jodoker Dorfmusikanten” an der Anlegestelle in Pertisau und „Zillertal Harmonie" auf dem Schiff. Kabarettist „Lachgas"-Franz, immer für einen Lacher gut, unterhielt die Gäste.Zahlreiche Skigebiete konnten in der vergangenen Wintersaison punkten und wurden vom internationalen Skiareatest prämiert:Der Testsieg in Gold ging an die Bergbahn Kitzbühel, bereits zum vierten Mal konnte das erfolgreiche Seilbahnunternehmen den Gesamtsieg erreichen. In Kitzbühel findet der Gast alles was ein Wintersportherz begehrt! Neben dem Testsieg durfte Vorstand Josef Burger mit seinem Team weitere Awards und auch das internationale Pistengütesiegel in Doppel-Gold entgegennehmen. Mehrere Schneedepots im Skigebiet ermöglichen einen frühen Winterstart, dafür gab es den Award – "Ideen & Umsetzung für die Schneesicherheit". Die Initiative „Bergwelt Tirol – Miteinander Erleben“ schafft Bewusstsein für den Schutz von Natur, Tier und Mensch, damit Freeriden in intakter Natur auch weiterhin das Gefühl von Freiheit und Verbundenheit vermitteln kann. KitzSki unterstützt diese Kampagne und weist im Winterinfoplan sowie online auf der Skimap die sensiblen Schutzzonen aus. Für diesen respektvollen Umgang mit der Natur gab es die Naturtrophy vom Skiareatest verliehen. Auch die Beschneiungstrophy und Pistenleitertrophy durfte das Team der Bergbahn entgegennehmen.Das "SkiJuwel Alpbachtal Wildschönau" wurde in den Kategorien "Erlebnis- & Familienberg", "Pistenleitertrophy", "Sicherheitstrophy" und auch dem internationalen Pistengütesiegel in Gold ausgezeichnet. Hier haben die Männer rund um Thomas Hausenbichler in Niederau und Michael Fill (Auffach), sowie Peter Bletzacher und Peter Moser aus Alpbach ganze Arbeit geleistet.Schneesportler freuen sich über Angebote wie Fun- und Snowparks, Rennstrecke, verschiedenste Kinderangebote, Photopoint uvm. im "SkiJuwel".Große Freude bei der Tiroler Skischule Jochberg-Wagstätt rund um Leiterin Elena Dankl. Die höchste Auszeichnung in dieser Kategorie - "Skischule des Jahres" mit 5 Schneekristallen in Gold für die erfolgreiche Skischule, die eine besondere Methode für die Kinder in den Skikursen anbieten, diese nennt sich „Light skiing“ und erzielt tolle Erfolge.Die Gastronomie in den Skigebieten wird ebenso vom Skiareatest bewertetDas Beliebteste Bergrestaurant in Gold ist im Skigebiet Kitzbühel zu finden: die Panorama Alm bietet frische Produkte aus der Bio-Landwirtschaft, freundlichen und aufmerksamen Service mit langjährigen Mitarbeitern und eine gemütliche Atmosphäre zum Wohlfühlen.Die Alpinlodge Sonnalm ist ebenfalls im Skigebiet Kitzbühel und wurde 2014 neu renoviert. Die Gäste erwarten großzügige Familienzimmer mit allem Komfort und Blick auf die ergreifende schöne Bergwelt rundherum sowie neuem Wellnessbereich im Beliebtesten Alpenhotel in Gold.Die Ursprung Buam, die Erfolgsmusikanten aus dem Zillertal erhielten den Skiareatest-Award für Musik & Kultur und gaben einige Stücke zum Besten.Ein rundum gelungener Event mit einzigartigem Koppelverband von zwei Schiffen auf dem Achensee. Die Gäste und Preisträger genossen den Abend auf dem großen schwimmenden Gästesaal bei bester Unterhaltung.Die nächste Skiareatest Verleihung findet am 27. Oktober 2017 im Casino Innsbruck statt, dort werden dann die Sommer-Awards vergeben und das Ergebnis der Sommersaison 2017 der erfolgreichen Qualitätschecks verkündet.