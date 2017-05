Sandoz-Mitarbeiter engagierten sich sozial

05.05.2017, 12:03 Uhr

Backen für den guten Zweck: Mehr als 100 Torten und Kuchen wurden von Sandoz- Mitarbeitern gebacken und in den Werkskantinen in Kundl und Schaftenau verkauft. Der Erlös kam den Gesundheits-und Sozialsprengeln Kundl und Langkampfen zugute.Etwa 200 Teilnehmer von der Lebenshilfe in Wörgl, Brixlegg und Kufstein sowie der Diakonie in Kirchbichl freuten sich über einen schon traditionellen Kinobesuch in Wörgl. Anschließend fand der Tag bei Musik und Tanz im Gemeindesaal Kundl seinen Ausklang.Direkt an den Standorten Kundl und Schaftenau sammelten Sandoz Beschäftigte Kleidung und Spielzeug für den Obdachlosenverein Innsbruck. Insgesamt konnten über 80 sortierte Kartons übergeben werden.Ebenfalls am Standort Kundl trafen sich Mitarbeiterinnen, um mehr als 300 „Herzkissen“ für Brustkrebs-Patientinnen der Uniklinik Innsbruck zu nähen. Die Kissen tragen dank ihrer speziellen Form zur Linderung von Narbenschmerzen und Lymphschwellungen nach der Operation bei.