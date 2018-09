Unternehmer trafen sich in Kufstein zu Euregio-Gesprächen

19.09.2018, 15:00 Uhr

Bayerische und Tiroler Unternehmen im Gespräch bei der Veranstaltung "Euregio Inntal Unternehmensgespräche".

KUFSTEIN (red). Dreißig Unternehmer aus dem Landkreis Rosenheim und dem Bezirk Kufstein kamen am 13. September in der Firma "kufgem" in Kufstein zusammen. Das Landratsamt Rosenheim, die Wirtschaftskammer Kufstein und die IHK (Geschäftsstelle Rosenheim) luden zur ersten Veranstaltung der Euregio Inntal Unternehmensgespräche.Albert Eder, Personalexperte und Organisationsentwickler und sein Kollege Markus Decker referierten in ihrem Fachvortrag zum Thema „neue Arbeitswelten“. Dabei ging es darum, welche Faktoren für ein kollegial geführtes Unternehmen erfolgsentscheidend sind. Anschließend stellte der Geschäftsführer der Firma "kufgem", Christian Mayer die Einführung der modernen Organisationsformen von "kufgem" näher vor.Nach dem interessanten Input hatten die Unternehmer aus den verschiedenen Sparten die Möglichkeit sich im gemütlichen Rahmen auszutauschen. Die Idee, dass von nun an ein regelmäßiger Austausch zwischen bayerischen und Tiroler Unternehmen sattfinden wird, stieß bei den Anwesenden auf große Begeisterung.Im November 2018 werden die Gespräche über Grenzen hinweg fortgesetzt – diesesmal in einem Unternehmen im Landkreis Bayern. Die Veranstaltungsreihe wird im Rahmen des Interreg Bayern-Österreich Programms finanziert.