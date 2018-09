8,88 km-Wanderung: Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft

07.09.2018, 19:37 Uhr

Versteckt sich in der Angabe der Streckenlänge ein „Nazi-Code“?

Getarnter Hitlergruß?

LOCKENHAUS. „Ja, die Staatsanwaltschaft Eisenstadt ermittelt gegen unbekannte Täter wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Verbotsgesetz (§3g)“, bestätigt die Sprecherin der Staatanwaltschaft Verena Strnad einen Bericht in der Tageszeitung „Kurier.“Ermittlungsgegenstand ist die Ankündigung der Streckenlänge eines Wandertages der Wandergilde Hirschenstein mit genau 8,88 Kilometer (die Bezirksblätter berichteten).Die Zahl „88“ steht zwei Mal für den achten Buchstaben des Alphabets – H – undwird unter Neonazis als getarnter Hitlergruß „Heil Hitler“ verwendet.Der Obmann der Wandergilde bestritt gegenüber den Bezirksblättern jeden Zusammenhang mit „Nazi-Codes“. Die Messung der Strecke habe genau 8,88 Kilometer ergeben. „Ich verstehe nicht, was die Leute da hinein interpretieren. Die Zahl 8 ist ja überall enthalten“, so der Obmann.