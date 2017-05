12.05.2017, 15:18 Uhr

So reagiert die FPÖ-Burgenland auf das Kurz-Statement

EISENSTADT. Burgenlands FPÖ-Chef Johann Tschürtz stimmt der Analyse von Sebastian Kurz zu, wonach diese Regierung am Ende sei. „Herr Kurz vergisst jedoch zu erwähnen, dass er fixer Bestandteil der gescheiterten Regierung war und ist“, so Tschürtz, der darauf hinweist, dass die FPÖ für Neuwahlen bereit sei.„Entscheidend ist, was danach kommt. Im Burgenland zeigt die Koalition vor, wie gearbeitet werden muss, um erfolgreich zu sein“, so Tschürtz.