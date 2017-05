KRAGES: Kritik der Gewerkschaft am Sonderlandtag

05.05.2017, 08:32 Uhr

Schwere Vorwürfe des Zentralbetriebsratsvorsitzenden gegen entlassenen KRAGES-Geschäftsführer

„Gutes Image der KRAGES anpatzen“



„Gut funktionierende Strukturen wurden in Frage gestellt“

EISENSTADT. „Die Opposition wächst politisches Kleingeld auf Kosten der KRAGES-Beschäftigten und Patienten. 3.500 Mitarbeiter dürfen nicht zum Spielball der Politik gemacht werden“, schreibt die Gesundheitsgwerkschaft in der GÖD (Gewerkschaft Öffentlicher Dienst) in einer Aussendung zum heutigen KRAGES-Sonderlandtag.„Der Sonderlandtag wird das gute Image der KRAGES anpatzen“, meint KRAGES-Zentralbetriebsratsvorsitzender Heinz Kulovits, der auch mit schweren Vorwürfen gegen den entlassenen Geschäftsführer René Schnedl aufwartet.„Bei der Ausrichtung und Fortführung des Leistungsspektrums der einzelnen KRAGES-Häuser gab es keine klar erkennbare Zukunftsorientierung und keine Kontinuität. Gut funktionierende Strukturen wurden in Frage gestellt. Vieles blieb offen und wurde nicht erledigt. Damit hat Schnedl die Beschäftigten höchst verunsichert und Arbeitsplätze massiv gefährdet“, so Kulovits.Außerdem soll Schnedl „mit allen Mitteln“ versucht haben, von der Politik vereinbarten und zugesagten Gehaltserhöhungen „mit nicht nachvollziehbaren Argumenten und aus persönlichen Motiven zu verhindern.“