12.05.2017, 11:48 Uhr

Für den burgenländischen ÖVP-Landesparteiobmann ist Sebastian Kurz „der richtigen Mann für Österreich“

„Kern ist unglaubwürdig“

EISENSTADT. „Ich freue mich, dass Sebastian Kurz noch größere Verantwortung übernehmen möchte und sichere ihm die volle Unterstützung seitens der Volkspartei Burgenland zu“, so ÖVP-Chef Thomas Steiner, der in Kurz kurz den „richtigen Mann für Österreich“ sieht.„Er steht für eine neue Politik. Das hat er als Außenminister bereits mehrfach bewiesen“, meint Steiner, der scharfe Kritik gegen den Bundeskanzler fährt: „Die angebotene Reformpartnerschaft von Kern ist unglaubwürdig. Einen Tag zuvor hat Kern noch alle Minister und SPÖ-Landeshauptleute zum Schimpfen gegen kurz ausgeschickt und jetzt will er eine Zusammenarbeit. Das ist schlechte Politik des Anpatzens. Das muss ein Ende haben.“

