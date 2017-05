SPÖ Burgenland wertet Kurz-Statement als „Arbeitsverweigerung“

12.05.2017, 14:15 Uhr

Klubobmann Hergovich: „Kurz stellt Partei- vor Staatsinteressen“



„Zeit, für neue, konstruktive Geister“

EISENSTADT. „Sebastian Kurz hat in seinem heutigen Statement endlich klar gemacht, wofür er in Wahrheit steht – nämlich für Parteiinteressen statt Staatsinteressen“, so SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich in einer Aussendung.Es sei anders auch kaum verständlich, dass Kurz die Einladung von Bundeskanzler Kern zu einer Reformpartnerschaft ausschlägt.Hergovich: „Angesichts dieser Arbeitsverweigerung des vermutlichen zukünftigen ÖVP-Obmanns sei es völlig legitim, wenn der Bundeskanzler andere Optionen ins Auge fasst.“Scharfe Kritik an der Person von Sebastian Kurz kommt auch von SPÖ-Landesgeschäftsführer Christian Dax: „Das, was Sebastian Kurz in den letzten sechs Jahren gemacht hat, hat die Republik um keinen Millimeter weiter gebracht. Es wird Zeit für neue, konstruktive Geister – wobei Kurz für mich hier ganz bestimmt nicht dazu gehört.“