27.04.2017, 13:43 Uhr

Aber auch bei der Reisefotografie sind die Ansprüche sehr unterschiedlich, mit welchem Ergebnis man zu Hause die Urlaubserlebnisse präsentieren möchte und mit welchem Transportmittel man den Urlaub bestreitet, danach richtet sich natürlich auch die Ausrüstung. Im eigenen Auto, mit der Bahn, per Schiff, mit dem Flugzeug, oder gar zu Fuß, stets richtet sich der Umfang der Fotoausrüstung auch nach dem Gewicht, welches man imstande ist mitzunehmen.Erfreulich auch die immer stärker werdende Beteiligung der Woche- Leser an den Bildbesprechungen, wo fachliche Urteile ohne einen Fotografen persönlich näher treten zu wollen, abgegeben werden. Und genau diese Tipps sind es, was die Gemeinschaft in einem Verein ausmachen. Man hat eine Standortbestimmung zur Bildqualität und ist damit in der Lage, diese nach und nach zu verbessern.In diesem Zusammenhang konnte auch festgestellt werden, dass anlässlich der Naturfreunde Foto- Bundesmeisterschaft 2017 eine sehr gute Qualitätssteigerung festzustellen war und selbst noch dem Verein kürzlich erst beigetretenen Mitgliedern erstklassige Ergebnisse gelungen sind.Für den kommenden Foto- Clubabend Anfang Mai steht das Motto „Frühling“ am Programm und wir freuen uns schon auf zahlreiche Makroaufnahmen zur Bildbesprechung.GUT LICHTNorbert SteinerLandesfotoreferent Naturfreunde Kärnten