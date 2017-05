Amazonas Europas: BKS Bank unterstützt WWF-Projekt mit 10.000 Euro

08.05.2017, 10:32 Uhr

Die BKS Bank sponsert als Auftakt für eine mögliche weitere Zusammenarbeit sponsert das WWF-Projekt für die grenzüberschreitende Flusslandschaft an Mur, Drau und Donau.

Laut Herta Stockbauer, BKS Bank-Vorstandsvorsitzende, ist der Umwelt- und Klimaschutz ein wichtiger Bestandteil der BKS Bank-Nachhaltigkeitsstrategie. Die Bank ermittelt ihren Carbon Footprint, setzt auf Videokonferenzen und hat eine Photovoltaikanlage am Zentralen-Dach. „Als der WWF uns die grenzüberschreitende Flusslandschaft von Mur, Drau und Donau, auch bekannt als „Amazonas Europas“ vorstellte, waren wir von der Vielfalt der Fauna und Flora begeistert. Der Amazonas Europas bildet eine schützenswerte Landschaft in unseren Marktgebieten Österreich, Slowenien und Kroatien, wie man sie anderswo kaum mehr vorfindet. Daher freuen wir uns sehr, dieses Projekt unterstützen zu können“, so Stockbauer. „Wir vom WWF freuen uns, dass die BKS Bank sich entschlossen hat, einen finanziellen Beitrag zu unserem Projekt für den Unesco 5-Länder- Biosphärenpark Mur-Drau- Donau zu leisten. Damit unterstützen sie die Schaffung des größten Flussschutzgebietes Europas“, so Andrea Johanides, Geschäftsführerin WWF Österreich. Für Johanides und Stockbauer ist das Sponsoring ein Start für weitere Kooperationen.

Amazonas Europas

Die grenzüberschreitende Flusslandschaft von Mur, Drau und Donau zählt zu den europaweit bedeutendsten Feuchtgebieten. In ihrer Vielfalt und Produktivität werden solche Gebiete nur von den tropischen Regenwäldern übertroffen. Der WWF arbeiten seit den 1990er Jahren an der Erhaltung dieses Natur- und Kulturerbes. Ein Großschutzgebiet im Ausmaß von einer Million Hektar soll Schutz gewährleisten und eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen.