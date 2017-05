Arbeiterkammer Ausstellung: „Steuer-Tricks: Wer bietet weniger?“

Mit der multimedialen Ausstellung „Steuer-Tricks: Wer bietet weniger?“ zeigt die Arbeiterkammer Kärnten die Methoden, Gefahren und Lösungswege ungerechter Steuervermeidung großer Konzerne auf.

Wir alle kennen Marken wie Starbucks, Apple und Google und kaufen deren Produkte. Diese und viele andere multinationale Konzerne bedienen sich gerne Methoden zur Steuervermeidung. „Unter diesen Praktiken leiden der Staat, dem diese Steuern entgehen, Klein- und Mittelbetriebe, die dadurch einen Wettbewerbsnachteil erfahren und nicht zuletzt die Arbeitnehmer, die diesen Steuerentfall ausgleichen müssen“, so Arbeiterkammer-Präsident Günther Goach.

Auf Kosten des Steuerzahlers

Steuertricks - Ausstellung

Rund 1.000 Milliarden Euro an Steuern werden jährlich in der EU hinterzogen. Die Arbeiterkammer fordert Gegenmaßnahmen:▪ Multinationale Firmen müssen fair Steuern zahlen.▪ Stärkung der personellen Ressourcen in der Finanzverwaltung▪ Abschaffung von Briefkastenfirmen.▪ Verstärkte Zusammenarbeit mit internationalen Steuerverwaltungen▪ Erstellung einer schwarzen Liste von Ländern, die nicht kooperieren▪ Finanztransaktionssteuer – Rascher Beschluss und Umsetzung, wie es im Richtlinienvorschlag der EU-Kommission steht.▪ Offenlegung der wirtschaftlichen Eigentümer oder Berechtigten in einem internationalen RegisterBei der Ausstellung "Steuer-Tricks: Wer bietet weniger?" wird das Ungleichgewicht durch unfaire Steuertricks großer Unternehmen gezeigt. "Einerseits stellen Staaten Unternehmen wertvolle Infrastruktur zur Verfügung, andererseits entziehen sich diese durch Steuerflucht ihrer Verantwortung Steuern zu zahlen, mit denen der Staat diese Maßnahmen und Leistungen finanziert. Auch Konzerne müssen ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen, das muss in unser aller Interesse sein“, so Goach.3. Mai bis 30. Juni 2017Montag bis Freitag von 10 bis 18 UhrÖGB/AK Bildungsforum, Eingang über Bahnhofstraße 44Führungen für Gruppen sind auf Anfrage möglich:050 477-2352 und bildung@akktn.at