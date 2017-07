Arbeiterkammer: Bargeldloses bezahlen mit Quick bald vorbei

20.07.2017, 09:55 Uhr

Arbeiterkammer-Konsumentenschützer Herwig Höfferer rät, Guthaben zu verbrauchen.

Entladen bis Ende 2017

Mit 1. August wird das bargeldlose Bezahlen mit der Quick-Funktion von Bankomatkarten eingestellt. Die Aufgeladenen Guthaben können bis Ende 2017 eingelöst werden. An die Stelle der elektronischen Geldbörse tritt die flächendeckende Ausstattung der Bankomatkarten mit NFC-Technik (Near Field Communication).Die elektronische Geldbörse namens Quick wurde Mitte der 90er Jahre eingeführt. Somit konnten Kartennutzer bargeldlos und ohne PIN-Code-Eingabe bezahlen. Praktisch war diese Funktion beispielsweise für Parkscheinautomaten, Getränke- oder Snackautomaten sowie in Schulen oder Betriebskantinen.Bis 31. Juli können noch Beträge auf den Quick-Chip geladen und die Guthaben bis Ende 2017 entladen werden. Danach soll die Rückerstattung der Guthaben per Formular möglich sein. „Konsumenten sollen unbedingt darauf achten, dass sie ihr Guthaben verbrauchen bzw. entladen. Ist eine Bankomatkarte erst mal entsorgt, kann das vergessene Guthaben darauf nicht mehr eingelöst werden“, so Arbeiterkammer-Konsumentenschützer Herwig Höfferer.