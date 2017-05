Energy Globe Awards 2017: "Repair Cafe Villach" holt den Gesamtsieg

04.05.2017, 10:36 Uhr

Projekte aus Kärnten zeigen innovative Ideen für eine saubere Energiezukunft.

Die Preisverleihung der Energy-Globe-Awards 2017 ging gestern im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung über die Bühne. Kärntner Projekte wurden in den drei Kategorien Luft, Erde und Feuer ausgezeichnet. Der Verein "unruhestandAKTIV" ging dabei als Gesamtsieger hervor. Mit dem Projekt "Repair Cafe Villach" wurde er Landessieger der Energy-Globe-Awards 2017. Der Hauptpreis wurde von Umwelt- und Energiereferent Rolf Holub überreicht. Das Projekt ist damit berechtigt, an den österreichweiten "Energy Globe Awards" teilzunehmen. Bei den internationalen Awards wartet ein Preisgeld von 10.000 Euro.

Erster Platz: "Repair Cafe Villach"

Zweiter und dritter Platz

Ergebnisse des Energy-Globe-Award 2017:

Hier werden Menschen zusammengebracht, die sich beim Reparieren von Geräten gegenseitig unterstützen. Die Abfallvermeidung sei dabei genau so wichtig wie ein nettes Beisammensein und Plaudern. Im Villacher Atrio findet das "Repair Cafe" jeden 1. Montag im Monat von 9 bis 19 Uhr statt."100 Tage - 100 Dächer" heißt das Sieger-Projekt der Marktgemeinde Moosburg in der Kategorie "Feuer". Das Projekt "Sonnenstrom, bleifrei bitte - wie die Photovoltaik durch Forschung noch grüner wird" des Carinthian Tech Research sicherte sich den Sieg in der Kategorie "Erde". Im Gesamtranking sind beide die Zweit- und Drittplatzierten."Repair Cafe Villach", Verein unruhestandAKTIV."E-Taxi Villach", Taxiunternehmen Daniel Gruber."Sonnenstrom, bleifrei bitte - wie die Photovoltaik durch Forschung noch grüner wird", CTR Carinthian Teach Research."Energie Plus Haus - neue Nationalparkdirektion Hohe Tauern", Architekten Ronacher ZT GmbH."100 Tage - 100 Dächer", Marktgemeinde Moosburg."Strom, Wärme und Kälte aus dem Fluss. Das Mothership als Flaggschiff des Klimaschutzes", CAPITA MFG GmbH.