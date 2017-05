Falsche Spendensammler unterwegs in Kärnten

05.05.2017, 11:08 Uhr

Betrüger geben sich als Spenden-Sammler des Hilfswerks aus.

Das Hilfswerk warnt vor falschen Spendensammlern. Derzeit sind Fälle in Klagenfurt und Villach bekannt, bei denen Personen vorgeben für das Hilfswerk Spenden zu sammeln. „Diese Spendensammler haben nichts mit dem Hilfswerk Kärnten zu tun und handeln daher kriminell. Die Polizei wurde von uns bereits informiert. Das Hilfswerk Kärnten sammelt grundsätzlich keine Spenden an der Haustüre – weder in bar, noch verteilen wir Erlagschein. Wir ersuchen die Bevölkerung, solche Vorfälle sofort der Polizei zu melden“, so Horst Krainz, Geschäftsführer des Hilfswerks Kärnten