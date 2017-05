„FrauenFragen“: Experten bei Fachmesse antworten auf Fragen im Job

11.05.2017, 11:44 Uhr

Die Arbeiterkammer Kärnten hat heute zum vierten Mal zur Fachmesse für Frauen geladen.

Unter dem Motto „Wissen stärkt Frauen den Rücken“ gab die Arbeiterkammer Kärnten Antworten auf zahlreiche Fragen bei der Fachmesse „FrauenFragen“. Informationen für Frauen aller Altersgruppen und in allen Lebenslagen über Themen wie Ausbildung, Arbeitsrecht und Pension wurden geboten. „Für Frauen, die arbeiten wollen, fehlen oft die entsprechenden Rahmenbedingungen im Job. Oft fehlt es aber an genug Kinderbetreuungsplätzen. D

ie Fachmesse bietet nicht nur Informationen, sondern vereint auch alle wichtigen Organisationen an einem Ort“, sagt Arbeiterkammer-Präsident Günther Goach. „Viele Frauen arbeiten unfreiwillig in Teilzeit und wissen oft nicht, dass das auch Probleme in der Pension mit sich bringt – halber Lohn durch Teilzeit bedeute auch halbe Pension im Alter“, sagt Arbeiterkammer-Rechtsexpertin Michaela Eigner-Pichler. Fast jede zweite Frau arbeitet in Teilzeit.