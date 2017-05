Glasfaserleitungen für Feistritz an der Gail

05.05.2017, 15:25 Uhr

In Feistritz an der Gail soll bis zum Sommer jeder Haushalt ans Glasfasernetz angeschlossen werden.

Im Zuge der Errichtung des Kanalnetzes verlegt Feistritz an der Gail, als Erste Kärntner Gemeinde, Glasfaserleitungen in jeden Haushalt. Gegraben wird bereits seit vergangenem Sommer, in wenigen Wochen soll mit der Fertigstellung zu rechnen sein. Finanziert wird das Projekt aus Bundes-, Landes und Gemeindemitteln. Die Gesamtinvestitionen für dasFibre to the home - Netz beträgt 392.000 Euro. "Wir setzen voll auf Glasfaser, da nur diese Technologie für künftige Bandbreiten und Anwendungen skalierbar ist", so Technologiereferentin Gaby Schaunig.

262 Wohneinheiten am Datenhighway

In Feistritz wurden 8.570 Meter Leitungen verlegt und 176 Gebäude angeschlossen. Künftig liegen damit 262 Wohneinheiten am Datenhighway. Auch die Volksschule der Nachbargemeinde Hohenthurn wird angeschlossen. Das Netz soll von jedem Internetprovider genutzt werden können. "Bis 2020 streben wir in Kärnten eine flächendeckende Verbindung mit breitbandigem Internet an", so Schaunig.