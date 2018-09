Grenzkontrollen zu Italien wegen Gipfeltreffen

15.09.2018, 12:00 Uhr

Auf vorübergehende Grenzkontrollen zu Italien muss man sich zwischen 17. und 21. September einstellen.

KÄRNTEN. Aufgrund der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft treffen sich Staats- und Regierungschefs am 20. September in Salzburg. Also werden die Grenzen zu Italien vorübergehend kontrolliert - von 17. September (0 Uhr) bis 21. September (24 Uhr).Betroffen sind die A2 Südautobahn bei Arnoldstein, die B83 Kärntner Bundesstraße bei Thörl-Maglern, die B90 Nassfeld Straße und die B110 Plöckenpass Straße. Es könnte längere Wartezeiten geben und auch die Züge, die aus Italien kommen, werden überprüft.Die Grenzkontrollen zu Slowenien bleiben natürlich bestehen.Also unbedingt Reisepass oder Personalausweis bei sich haben!