Großes Lebkuchenherzen-Basteln am Villacher Rathausplatz

10.05.2017, 11:26 Uhr

Rechtzeitig zum Muttertag: Die WOCHE und Partner laden Kinder zum Herzerl-Machen.

Gratis-Herzerln



VILLACH. Wer würde sich nicht über ein persönlich dekoriertes Lebkuchenherz freuen? Und das auch noch zum Muttertag? Eben! Daher lädt die WOCHE am Freitag, dem 12. Mai, von 13 bis 17 Uhr zur großen Lebkuchenherzen-Aktion am Villacher Rathausplatz.Dort ist alles vorbereitet: Es warten Mitarbeiter vom Hilfswerk Kärnten, um den Kindern dabei zu helfen, mit den Lebkuchenherzen der Firma Weissensteiner und den Unmengen an coolem Dekorationsmaterial von Dr. Oetker individuelle Herzerl für die besten Mamas der Welt zu basteln. Für die teilnehmenden Kinder ist das alles natürlich gratis.

Gewinnspiel

Und damit die Bastelstunde noch spannender wird, gibt es auch ein Gewinnspiel: Zunächst werden die Kunstwerke mit ihren Schöpfern auf www.meinbezirk.at mit einem Foto präsentiert. Dort kann dann per Klick das beliebteste Herzerl gewählt werden. Auf den Gewinner wartet ein superlässiger Muttertags-Preis: Denn das Autohaus Wiegele stellt für ein Wochenende ein Cabrio zur Verfügung.Eigenes Lebkuchenherz und Cabrio-Wochenende? So kann der Muttertag gerne kommen!