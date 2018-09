Gründe für die erste eigene Wohnung

21.09.2018, 09:31 Uhr

Zu Hause auszuziehen ist ein wichter Schritt in die Freiheit und das Erwachsenendasein.

Gründe zum Ausziehen

KÄRNTEN. Bei einer Umfrage des Netzwerkes ImmobilienScout24 wurden 815 Österreicher zu ihren Vorstellungen von der ersten eigenen Wohnung befragt.Die meisten jungen Menschen wollen zu Hause bei ihren Eltern ausziehen um fortan auf eigenen Beinen stehen zu können. Häufig wollen sie beweisen, dass sie auf eigenen Beinen stehen können und das Leben auch ohne Mama und Papa meistern können.Ein anderer wichtiger Grund ist endlich in der eigenen "Unordnung" leben zu können und sich nicht mehr sagen zu lassen, wann man das Zimmer aufräumen soll. Weiteres wollen viele eine Wohnung nach eigenen Vorstellungen einrichten oder Freunde jederzeit einladen können.Der Kontakt zu den Eltern bleibt jedoch bei fast allen Nestflüchtlingen weiterhin bestehen. Nur zwei Prozent der Befragten haben nach dem Auszug kaum noch Kontakt zu ihren Eltern. Das die Familie trotzdem noch einen wichtigen Stellenwert hat zeigt sich dadurch, dass circa ein Drittel der Befragten im Elternhaus vorbeischauen, weil sie ihre Eltern einfach mal wieder sehen wollten. Sieben von Zehn Nestflüchtligen besuchen das alte Zuhause zu besonderen Anlässen wie Weihnachten oder Geburtstagen.Nur jeder Fünfte besucht das Hotel Mama um sich wieder einmal richtig verwöhnen zu lassen und nur noch wenige lassen sich ihre Wäsche von Mama waschen.

Man spürt, dass man auf eigenen Beinen stehen kann - 82%

Man kann seine Unordnung so ausleben wie man möchte - 78,5%

Man kann so einrichten wie man gerne möchte - 76,5%

Man kann Freunde zu sich einladen wann man möchte - 76,5%

Man muss sich vor seinen Eltern nicht rechtfertigen - 76%

Pärchenwohnung statt Wohngemeinschaft

Miete oder Eigenheim

Burgenland: 530,80€ Miete/123.945,53€ Eigentum

501,76€Miete/203.107,15€ Eigentum Niederösterreich: 573,24€ Miete/158.128,22€ Eigentum

573,24€ Miete/158.128,22€ Eigentum Oberösterreich: 587,92€ Miete/191.711,55€ Eigentum

587,92€ Miete/191.711,55€ Eigentum Salzburg: 732,77€ Miete/227.960,34€ Eigentum

732,77€ Miete/227.960,34€ Eigentum Steiermark: 574,45€ Miete/148.898,38€ Eigentum

574,45€ Miete/148.898,38€ Eigentum Tirol: 786,63€ Miete/172.291,95€ Eigentum

786,63€ Miete/172.291,95€ Eigentum Vorarlberg: 753,67€ Miete/222.578,30€ Eigentum

753,67€ Miete/222.578,30€ Eigentum Wien: 787,00€Miete/234.670,24€ Eigentum

Den Schritt in die erste eigene Wohnung wagen die meisten zusammen mit ihrem Partner und, wie die WOCHE bereits berichtete , das oft schon in sehr jungen Jahren. Etwa 47 Prozent der Umfrageteilnehmer ziehen gemeinsam mit dem Partner in die erste eigene Wohnung. Immerhin ein Drittel zieht alleine in eine Wohnung und nur etwa jeder Zehnte entscheidet sich für eine Wohngemeinschaft (WG).Natürlich spielt auch der Preis für das erste eigene Heim eine wichtige Rolle. Viele wünschen sich eine Wohnung mit etwas mehr als 70 Quadratmetern. Hier haben Männer etwas höhere Ansprüche mit 78 Quadratmetern, während die meisten Frauen mit 71 Quadratmetern zufrieden geben würden. Nur ein Viertel wäre mit einer 50-Quadratmeter-Wohnung zufrieden.Meist bleibt die Größe der Wohnung allerdings Wunschdenken, da oft das notwendige Budget fehlt. Im Durchschnitt beträgt der Preis für eine 50 Quadratmeter große Mietwohnung in Wien und Tirol etwa 790 Euro pro Monat inklusive Betriebskosten. Etwas günstiger sind Kärnten und das Burgenland. Durchschnittlich zahlt man in diesen Bundesländern etwa 500 Euro pro Monat (inkl. Betriebskosten) für 50 Quadratmeter.Eine Eigentumswohnung können sich die wenigsten leisten und meistens müssen dabei die Eltern nachhelfen. Kleinwohnungen mit etwa 50 Quadratmetern beginnen bei etwa 124.000 Euro