Hautschutzkampagne: "Sunchecker" in Kärntner Volksschulen

03.05.2017, 14:35 Uhr

Der Startschuss für die Hautschutzkampagne "Sonne und Leben" ist heute un der Volksschule 1 in Klagenfurt gefallen.

Große können von Kleinen lernen

Die Hautschutzkampagne "Sonne und Leben" startet von Mai bis Juli. Gestartet wird mit Workshops in den Volksschulen Kärntens. Im Juli informieren Experten zum 17. Mal die Badegäste der heimischen Seen. In der volksschule 1 in Klagenfurt ist der Startschuss der Hautschutzkampagne gefallen.Gesundheitsförderung kann für Gesundheitsreferentin Beate Prettner gar nicht früh genug beginnen. Die Jüngsten sollen deswegen zu "kleinen Hautschutzexperten" gemacht werden. "Sie könnten dann ihr Wissen ihren Eltern weitergeben und ihnen ein Vorbild sein. "Auch Große können von Kleinen lernen", so Prettner."Unser Ziel ist es, das Bewusstsein für die Risiken eines zu intensiven Sonnengenusses schon bei den Jüngsten zu wecken. Schüler erhalten wichtige Tipps im Umgang mit UV-Strahlen, bekommen eine individuelle Hauttyp-Bestimmung, erfahren, über welche Eigenschutzzeit ihre Haut verfügt, und werden schließlich als Hautprofis ausgezeichnet", so Georg Steiner, Obmann der Kärntner Gebietskrankenkasse. Um die Lerninhalte mit dem Motto "Hautschutz ist kinderleicht" interaktiv und anschaulich zu vermitteln wurde eine "Suncheck"-Karte entwickelt. Auf ihr können Kinder die Stärke der UV-Strahlung feststellen. "Es sind gerade die Sonnenbrände, die in der frühen Kindheit erworben wurden, die ein mögliches Hautkrebsrisiko in späterer Folge erhöhen können", so Max Wutte, Fachgruppenobmann Dermatologie der Ärztekammer für Kärnten.

Die Hautschutzkampagne ist eine Gemeinschaftsaktion des Gesundheitsreferates des Landes Kärnten, der Kärntner Gebietskrankenkasse, der Ärztekammer/Fachgruppe Dermatologen und des Landesschulrates für Kärnten.