Hoher Anteil von SUV behindert Klimaziele

KÄRNTEN. Aus einer Analyse des VCÖ geht hervor, dass der Anteil von SUC und Geländewagen im Vergleich zum Vorjahr stark zugenommen hat. Heuer wurden bereits 5.218 SUV und Geländewagen neu angemeldet, dass sind knapp 1.500 mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.Durch den größeren Luftwiederstand und das größere Gewicht verbrauchen Geländewagen im Vergleich zu herkömmlichen Autos mehr Treibstoff. Dadurch ist auch ihr CO2 Ausstoß wesentlich höher. Das wiederum behindert das Erreichen der von der Regierung gesteckten Klimaziele, so der VCÖ.Das Problem sei aber nicht das Kaufverhalten von Privatperson, so der VCÖ, denn 45 Prozent der Geländewagen wurden auf "juristische Personen", also Firmen oder Organisationen, angemeldet.VCÖ-Experte Markus Gansterer erklärt außerdem, dass die Regierung gegen die abweichenden Spritverbrauchsangaben der Hersteller vorgehen müsse. Die Abweichung der Herstellerangaben im Vergleich mit dem realen Spritverbrauch hat sich demnach in den letzten 17 Jahren auf 40 Prozent verfünffacht.Dieser Mehrverbrauch an Treibstoff kam Österreichs Autofahrern mit circa 600 Millionen Euro allein im letzten Jahr bereits sehr teuer, zusätzlich leidet auch die Umwelt darunter. Gansterer ist daher der Meinung, dass Österreich verstärkte Maßnahmen setzen muss, um den Verkehr auf Klimakurs zu bringen.