Internationaler Tag der Pflege: Grünes Licht für Heimverordnung

11.05.2017, 14:42 Uhr

Sozialreferentin Prettner dankt den 8.442 Pflegemitarbeitern und ruft Gemeindebund auf, der neuen Heimverordnung zuzustimmen.

Kärntenweit sind 8.442 Mitarbeiter im Pflegebereich beschäftigt. "Die Mitarbeiter leisten tagtäglich hervorragende Arbeit. Ihr Beruf muss Berufung sein, denn er ist fachlich anspruchsvoll und anstrengend. Ihnen gebührt ehrliche Anerkennung. Die Herausforderungen in der Pflege sind groß. Und sie werden nicht weniger. Professionelle Betreuung und Pflege für alle müssen Selbstverständlichkeit sein. Jeder von uns muss die Gewissheit und die Sicherheit haben, im Alter bestens und liebevoll versorgt zu werden", so Sozialreferentin Beate Prettner. In den 76 Kärntner Senioren- und Pflegeheimen wurde 2015 eine Qualitätsoffensive gestartet. Die Ausbildung zum Qualitätsmanagement soll bis Ende 2018 jedes Heim abgeschlossen haben.

Okay von Gemeindebund ausständig

Seitens des Landes gibt es Nach dem Inkrafttreten des neuen Kärntner Heimgesetzes auch für die Heimverordnung grünes Licht. Das Herzstück der Verordnung ist die Absenkung des Pflegeschlüssels. "Land und Gewerkschaft haben ein Paket geschnürt, das eine Erhöhung der Anzahl der Pflegemitarbeiter und die Anstellung einer Animationskraft pro Pflegeheim vorsieht", sagt die Referentin. Das Okay des Gemeindebundes ist jedoch noch ausständig. Der hat 50 Prozent der Kosten zu tragen. "Ich bin jedoch zuversichtlich, dass der Gemeindebund bei seiner morgigen Sitzung, also just am internationalen Tag der Pflege, seine Zustimmung geben wird", so Prettner.